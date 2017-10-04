Лидер единороссов в Думе Владимир Васильев возглавил Дагестан

Он стал первым с 1948 года главой республики не из числа местных уроженцев

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Назначенного в Дагестан Владимира Васильева (в центре) могут во главе фракции единороссов сменить Сергей Неверов (слева) или Андрей Исаев (справа) Евгений Разумный / Ведомости

Встречаясь с назначенным врио главы Дагестана, 68-летним Владимиром Васильевым, президент Владимир Путин попросил исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года: «А дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год». Сменивший на этом посту Рамазана Абдулатипова руководитель фракции «Единой России» в Госдуме стал первым с 1948 г. руководителем многонационального Дагестана, который не является уроженцем этой республики. Васильев пообещал в ответ опираться на местные кадры и вспомнил, что работал в Дагестане «в непростые времена».