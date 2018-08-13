Погода плохо сказывается на прогнозе урожая

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Россия второй год подряд останется ведущим мировым экспортером пшеницы, считает USDA Евгений Разумный / Ведомости

Российские аналитики все худшего мнения об урожае зерновых в 2018 г.: «Совэкон» ухудшил прогноз на 3,5% до 109,9 млн т, а Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Прозерно» – на 1% до 111,8 млн и 114 млн т соответственно. Минсельхоз США (USDA), напротив, прогноз улучшил – на 550 000 т до 104 млн т – из-за хороших видов на яровую пшеницу. USDA не учитывает Крым, там страда завершена, собрано 0,9 млн т. Российский Минсельхоз предсказывал 100 млн т, был ли прогноз пересмотрен, представитель министерства не ответил.

Сперва ожидалось, что в 2018 г. урожай будет свыше 120 млн т (в 2017 г. собрали 135,4 млн т), но вмешалась погода. Сначала из-за холодов в Сибири и на Урале аграрии пропустили оптимальное время для сева. Дальше была засуха в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском, Краснодарском крае, Поволжье.