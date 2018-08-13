Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Урожай экспорту не помеха

Погода плохо сказывается на прогнозе урожая

Но экспорт будет близким к рекордному показателю
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российские аналитики все худшего мнения об урожае зерновых в 2018 г.: «Совэкон» ухудшил прогноз на 3,5% до 109,9 млн т, а Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и «Прозерно» – на 1% до 111,8 млн и 114 млн т соответственно. Минсельхоз США (USDA), напротив, прогноз улучшил – на 550 000 т до 104 млн т – из-за хороших видов на яровую пшеницу. USDA не учитывает Крым, там страда завершена, собрано 0,9 млн т. Российский Минсельхоз предсказывал 100 млн т, был ли прогноз пересмотрен, представитель министерства не ответил.

Сперва ожидалось, что в 2018 г. урожай будет свыше 120 млн т (в 2017 г. собрали 135,4 млн т), но вмешалась погода. Сначала из-за холодов в Сибири и на Урале аграрии пропустили оптимальное время для сева. Дальше была засуха в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском, Краснодарском крае, Поволжье.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике