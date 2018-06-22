Крестовый поход за хлебом
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100 лет назад, в конце мая – начале июня 1918 г., советское государство перешло к агрессивному изъятию продовольствия и разжиганию гражданской войны в деревне. 11 июня 1918 г. Совнарком РСФСР принял декрет об организации комитетов бедноты, конфискационные и репрессивные нововведения вызвали первый подъем антибольшевистского крестьянского движения. Сопротивление деревни вынудило руководство Советской России отменить неприемлемые для крестьян хлебную монополию и комбеды.
К весне 1918 г. крестьянство устраивали результаты революции 1917–1918 гг. Ему удалось осуществить мечту о ликвидации несправедливой, с точки зрения общины, частной собственности на землю. Большинство помещичьих имений и буржуазных экономий, а также столыпинских хуторов были ликвидированы, большинство хозяев последних принудили вернуть земли в общинное пользование. Бездействие власти, обусловленное развалом госаппарата, отсутствие регулирования цен на продукты позволило крестьянам освободиться от обязанностей и трудиться на земле, пользуясь ее плодами и не неся никаких повинностей. Домой вернулись миллионы бывших солдат, благодарные новой власти за избавление от военных лишений. Первые реквизиции продовольствия в конце 1917 – начале 1918 г. не вызывали резкого раздражения: многие крестьяне располагали запасами продуктов после хороших урожаев 1916–1917 гг.
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