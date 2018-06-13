Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Зерну и холодно, и жарко

Понижены прогнозы на урожай зерна в России

Основные причины – засуха на юге и холода в Сибири
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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в новом прогнозе на 2018 г. второй раз за месяц уменьшил оценку урожая зерновых, сообщил гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько: со 117 млн до 114 млн т, в том числе сбора пшеницы – с 73,5 млн до 71,5 млн т. Другой аналитический центр – «Совэкон» также уменьшил оценку урожая зерновых: со 124,2 млн до 119,6 млн т, в том числе пшеницы – с 77 млн до 73,1 млн т.

Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается самой авторитетной в мире, тоже скорректировал майский прогноз: в отчете от 12 июня USDA понизил оценку урожая пшеницы в России на 5% до 68,5 млн т, а фуражного зерна – сразу на 9% до 40,93 млн т.

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