Статья опубликована в № 4586 от 13.06.2018 под заголовком: Зерну и холодно, и жарко
Понижены прогнозы на урожай зерна в России
Основные причины – засуха на юге и холода в Сибири
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
На сей раз погодные условия в России не способствуют отличному урожаю
Егор Алеев / ТАСС
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в новом прогнозе на 2018 г. второй раз за месяц уменьшил оценку урожая зерновых, сообщил гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько: со 117 млн до 114 млн т, в том числе сбора пшеницы – с 73,5 млн до 71,5 млн т. Другой аналитический центр – «Совэкон» также уменьшил оценку урожая зерновых: со 124,2 млн до 119,6 млн т, в том числе пшеницы – с 77 млн до 73,1 млн т.
Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается самой авторитетной в мире, тоже скорректировал майский прогноз: в отчете от 12 июня USDA понизил оценку урожая пшеницы в России на 5% до 68,5 млн т, а фуражного зерна – сразу на 9% до 40,93 млн т.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}