Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Зерна много не бывает
Третий год подряд Россия может собрать свыше 120 млн т зерна
Это хорошая новость для экспортеров – мировые запасы зерна впервые за пять лет снизились
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Российский Минсельхоз ожидает урожая в 115 млн т
Максим Стулов / Ведомости
Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, опубликовал первый прогноз урожая зерновых на 2018 г. По данным американского ведомства, Россия может собрать 72 млн т пшеницы и 44,93 млн т фуражного зерна; суммарно 116,9 млн т.
Российский Минсельхоз ожидает урожая в 115 млн т, сказано в его Национальном докладе по итогам работы отрасли в 2017 г. Представитель Минсельхоза уточнил, что пока прогноз не пересматривался и ожидается не менее 110 млн т.
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