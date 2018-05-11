Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Зерна много не бывает

Третий год подряд Россия может собрать свыше 120 млн т зерна

Это хорошая новость для экспортеров – мировые запасы зерна впервые за пять лет снизились
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Минсельхоз США (USDA), аналитическая служба которого считается одной из самых авторитетных в мире, опубликовал первый прогноз урожая зерновых на 2018 г. По данным американского ведомства, Россия может собрать 72 млн т пшеницы и 44,93 млн т фуражного зерна; суммарно 116,9 млн т.

Российский Минсельхоз ожидает урожая в 115 млн т, сказано в его Национальном докладе по итогам работы отрасли в 2017 г. Представитель Минсельхоза уточнил, что пока прогноз не пересматривался и ожидается не менее 110 млн т.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике