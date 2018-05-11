Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Зерна много не бывает

Третий год подряд Россия может собрать свыше 120 млн т зерна

Это хорошая новость для экспортеров – мировые запасы зерна впервые за пять лет снизились