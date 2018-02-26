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Китай снял запрет на ввоз пшеницы из шести регионов России

Главное госуправление по контролю качества, инспекции и карантину Китая отменило введенный в 2016 г. карантинный запрет на ввоз пшеницы из шести регионов России, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Запрет снят на ввоз пшеницы из Челябинской, Новосибирской, Омской и Амурской областей, а также из Красноярского и Алтайского краев. Контролирующие органы КНР не обнаружили в этих регионах мокрой головни и карликовой головни пшеницы.

По просьбе китайской стороны Россия должна предоставлять все необходимые результаты мониторинга и контроля, а также принять меры для снижения рисков попадания вредоносных микроорганизмов в импортируемую в Китай пшеницу.

Поставляемая из указанных шести регионов пшеница не должна смешиваться с зерном из других территорий. Попав в Китай, она будет сразу направляться на переработку.