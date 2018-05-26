Крупнейший экспортер зерна нашел партнера для создания терминала в Новороссийске

Терминал РИФа и ОЗК будет рассчитан на 6 млн т в дополнение к имеющимся у НКХП мощностям, уточнил представитель ОЗК Д. Абрамов / Ведомости

Объединенная зерновая компания (ОЗК) и торговый дом «РИФ» заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили «Ведомостям» представители сторон. Компании рассмотрят возможность строительства специализированного морского зернового терминала в Новороссийске.

ОЗК – инфраструктурная и трейдинговая компания. Ее контрольный пакет принадлежит государству, а 50% минус 1 акция – у совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова. Крупнейший актив ОЗК – зерновой терминал НКХП в Новороссийске. Его мощность перевалки - 6,1 млн т в год.

РИФ – крупнейший российский экспортер зерновых. В предыдущем сезоне, завершившемся в июне 2017 г., компания экспортировала 5,2 млн т.

Терминал РИФа и ОЗК будет рассчитан на 6 млн т в дополнение к имеющимся у НКХП мощностям, уточнил представитель ОЗК. Емкость зернохранилища терминала составит до 300 000 т единовременного хранения.

Инвестиции в проект составят около 8 млрд руб. Сколько вложит каждая из сторон, собеседники «Ведомостей» не раскрывают.

«Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры агропродовольственного рынка и увеличении экспорта зерновых, а для этого необходимо увеличить пропускную способность перевалки в порту Новороссийск», - отметил гендиректор ОЗК Михаил Кийко.

Строительство нового терминала позволит решить проблему нехватки перевалочных мощностей в Новороссийске, добавляет владелец ТД «Риф» Петр Ходыкин. Кроме того, это даст самой компании возможность увеличить перевалку в Новороссийске, которая сейчас составляет около 2,5 млн т.

В последние годы годы Россия бьет рекорды по урожаю зерна: в 2016 г. собрано более 120 млн т зерна, а в 2017 г. – 135,4 млн т; это стало самым большим урожаем почти за 40 лет. В 2018 г. снова ожидается высокий урожай – более 120 млн т, следует из прогноза минсельхоза США, аналитическая служба которого является одной из самых авторитетных в мире. У российского Минсельхоза ожидания скромнее: более 100 млн т, сообщал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Выручка ОЗК в 2016 г. – 12,1 млрд руб. по МСФО, чистая прибыль – 2,2 млрд. Показатели за 2017 г. компания не раскрывала.

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