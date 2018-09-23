Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4659 от 24.09.2018 под заголовком: S7 берется за стартапы

S7 Group создает фонд стоимостью $50 млн для инвестиций в венчурные проекты

Его целью в том числе будет повышение эффективности бизнеса авиакомпании
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С 2017 г. S7 Group инвестирует в стартапы, связанные с цифровыми и промышленными технологиями, в этом году будет создан фонд для управлениями этими инвестициями, рассказал вице-президент S7 по инновациям Дмитрий Чуйко. Размер фонда, по словам Чуйко, составит $50 млн, в стартапы уже вложено около $10 млн. Конкретные проекты он не называет. S7 в этом году сообщала, что инвестировала в европейский сервис GetTransfer.com, позволяющий организовать трансфер на большие расстояния.

Фонд скорее всего будет зарегистрирован за рубежом, так как в западные компании удобнее инвестировать из иностранных юрисдикций, рассказал Чуйко. Фонд или станет дочерней структурой S7 Group, или будет напрямую принадлежать акционерам последней, уточнил он. Сейчас только 12% венчурных инвестиций группы приходится на Россию, в портфель также входят проекты из Германии, Индии, Китая, США.

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