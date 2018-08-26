Бизнес / Транспорт

S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты

Инвестиции в проект составят 13 млрд руб.
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты. Инвестиции в проект составят 13 млрд руб.

25 августа S7 Group представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект по производству сверхлегких турбореактивных бизнес-джетов Victory, сообщила пресс-служба последнего. Инвестиции в проект составят примерно 13 млрд руб., будет создано около 1000 рабочих мест. Длина самолета составит около 10 м. Производство планируется разместить в Ступине, сообщила пресс-служба губернатора.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике