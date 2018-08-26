S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты
Инвестиции в проект составят 13 млрд руб.
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S7 Group представила проект по производству сверхлегких турбореактивных бизнес-джетов Victory
vk.com / andreyvorobiev
S7 Group Филевых будет строить сверхлегкие реактивные бизнес-джеты. Инвестиции в проект составят 13 млрд руб.
25 августа S7 Group представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект по производству сверхлегких турбореактивных бизнес-джетов Victory, сообщила пресс-служба последнего. Инвестиции в проект составят примерно 13 млрд руб., будет создано около 1000 рабочих мест. Длина самолета составит около 10 м. Производство планируется разместить в Ступине, сообщила пресс-служба губернатора.
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