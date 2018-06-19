S7 Group Филевых вложит $300 млн в производство ракетных двигателей

Они нужны для запусков с принадлежащего компании космодрома Sea Launch

Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Филевы займутся двигателями для ракет

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













NASA очень помогло SpaceX на начальном этапе развития, говорит Ионин SpaceX

Входящая в S7 Group супругов Наталии и Владислава Филевых компания S7 Space хочет купить у государства 36 построенных еще при СССР ракетных двигателей НК-33 и НК-43, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор S7 Space Сергей Сопов. Компания также хочет купить «документацию, оснастку, технический задел – все, что сохранилось по этой теме от советской программы». S7 Space намерена построить свой завод ракетных двигателей в Самаре. Естественно, двигатели подвергнутся модернизации, ведь они созданы лет 40–50 назад, указывает Сопов. Главная задача – сделать двигатель для многоразовых запусков.

Проект обойдется в $300 млн, говорит Сопов, но источник средств не раскрывает.