Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Филевы займутся двигателями для ракет
S7 Group Филевых вложит $300 млн в производство ракетных двигателей
Они нужны для запусков с принадлежащего компании космодрома Sea Launch
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SpaceX
Входящая в S7 Group супругов Наталии и Владислава Филевых компания S7 Space хочет купить у государства 36 построенных еще при СССР ракетных двигателей НК-33 и НК-43, рассказал в интервью «Ведомостям» гендиректор S7 Space Сергей Сопов. Компания также хочет купить «документацию, оснастку, технический задел – все, что сохранилось по этой теме от советской программы». S7 Space намерена построить свой завод ракетных двигателей в Самаре. Естественно, двигатели подвергнутся модернизации, ведь они созданы лет 40–50 назад, указывает Сопов. Главная задача – сделать двигатель для многоразовых запусков.
Проект обойдется в $300 млн, говорит Сопов, но источник средств не раскрывает.
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