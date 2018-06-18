«Многоразовая ракета, орбитальный космодром – красивые проекты»

Гендиректор первой в России частной космической компании S7 Space Сергей Сопов рассказывает, зачем им свой завод ракетных двигателей и для чего они хотят арендовать МКС

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Сергей Сопов, гендиректор S7 Space Максим Стулов / Ведомости

Гендиректор S7 Space рассказывает, как создавалась первая в России частная космическая компания, зачем ей свой завод ракетных двигателей и почему S7 Space хочет арендовать МКС

В марте холдинг S7 Group закрыл сделку по покупке плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии. О планах компания сообщила на полтора года раньше. На прошедшей тогда пресс-конференции журналисты настойчиво допытывались у совладельца холдинга Владислава Филева, нет ли у проекта рисков, что Украина откажется поставлять даже частной российской компании ракеты «Зенит». Оказалось, риски были с другой стороны: разрешения от США и Украины S7 Space уже получила, а распоряжение российского правительства о поставке отечественных комплектующих ждет уже много месяцев.

Вопрос подвис из-за смены правительства и будет все же решен, надеется гендиректор S7 Space Сергей Сопов. Компания уже заказала 12 ракет «Зенит» и готова в любой момент начать расконсервацию «Морского старта». Это будет только первый этап далеко идущих планов по космическому бизнесу. S7 Space собирается также проводить наземные пуски, хочет построить собственный завод ракетных двигателей, чтобы создать многоразовую модификацию перспективной российской ракеты «Союз-5», и предлагает правительству после 2024 г. не затапливать российский сегмент МКС, арендовать его и создать там орбитальный космодром.

Последний барьер

– Сделка закрыта, теперь ваша компания вступает в новый этап – подготовку к первому морскому пуску?

– Практически так. Если не считать одной важной проблемы, а именно – отсутствия ракеты-носителя, необходимой для возобновления коммерческих пусков. Когда мы принимали решение о покупке активов проекта «Морской старт», продавцы в лице госкорпорации «Роскосмос» и ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в «Роскосмос», владеет швейцарской компанией Sea Launch, которой принадлежал «Морской старт». – «Ведомости») заверили нас, что до создания российского носителя среднего класса «Союз-5» мы сможем использовать для пусков ракету «Зенит-3SL», которая создается в кооперации с украинскими предприятиями. Сейчас комплекс может использовать только «Зенит», а значит, это вопрос политизированный.

Первый пуск В декабре 2017 года S7 Space в кооперации с РКК «Энергия» и ЦЭНКИ осуществила свой первый пуск: с космодрома Байконур РН «Зенит» вывела на орбиту спутник связи Angosat. Контракт с правительством Анголы на производство и вывод спутника заключала РКК «Энергия» в начале 2010-х, после 2014 г. из-за разрыва российско-украинских отношений запустить спутник самостоятельно «Энергия» не могла, так как Украина не сотрудничает с российскими госкомпаниями. Запуск был успешен, но спутник из-за производственных дефектов так и не вышел на связь. Россия изготовит и запустит для Анголы другой.

Гарантии «Роскосмоса» были нашим ключевым условием вхождения в проект. Мы подписали с госкорпорацией соглашение о сотрудничестве по возобновлению пусковой деятельности проекта «Морской старт». Свои разрешения российской компании владеть и управлять пусковым комплексом давали госдепартамент и пять различных министерств США. Пришлось переоформить, а по некоторым направлениям этот процесс продолжается, в общей сложности 40 лицензий. При этом мы дали гарантии американскому правительству, что проект будет возрожден в той конфигурации, в какой он зафиксирован межправительственным соглашением США и России. Также мы убедили украинское правительство продать нашей американской «дочке» S7 Sea Launch ракеты «Зенит». Но все остановилось, когда нам понадобилось ранее гарантированное разрешение российского правительства на поставку комплектующих (их производят предприятия «Роскосмоса». – «Ведомости»), необходимых для изготовления «Зенитов».

– Это нежелание выполнять договоренности или бюрократия?

– Проект соответствующего распоряжения правительства был подготовлен «Роскосмосом» и согласован в 20-х числах апреля. Оставалось его подписать. Но кабинет министров ушел в отставку после президентских выборов, и на сегодняшний момент утверждение документов подвисло. Сформировано новое правительство, ему необходимо войти в курс дела; соответственно, подвижек пока никаких.

– То есть обычная российская бюрократия. Но раз проект поддерживали и «Роскосмос», и правительство, вопрос должен со временем решиться.

– Очень на это надеюсь. В конце концов, мы свою часть пути, затратив значительные средства, прошли, теперь дело за правительством и «Роскосмосом». Другой важный момент: как это распоряжение в итоге будет сформулировано. Подготовленный ранее проект распоряжения нас устраивал: он предусматривал экспорт американской S7 Sea Launch российских двигателей, камер сгорания, систем управления и других комплектующих с возможностью реэкспорта на Украину для сборки ступеней ракет-носителей «Зенит». Но в ходе обсуждения мы слышали и такое мнение: давайте Украина просто баки будет в США поставлять, а вы там сами в Калифорнии собирайте ракету из российских и украинских комплектующих.

– Что значит «собирайте в Калифорнии»? Где собирать?

– Об этом и речь. Постройте завод и собирайте! Хорошо, давайте представим, что мы преодолели все трудности и построили производство в США. Это, как минимум, потребует подписать новое межправительственное соглашение между Россией и США, потребует нового распределения обязанностей сторон, я уж не говорю об учете мнения Украины. Очевидно, что процесс затянулся бы на долгие годы, что грозило бы нам многомиллионными убытками. Да и сам пусковой комплекс «Морского старта» не вечен.

ЗАО «Группа компаний С7» Авиационно-космический холдинг Владельцы (данные компании): Наталия и Владислав Филевы.

Финансовые показатели (суммарные по РСБУ авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» и головной компании холдинга, 2016 г.):

выручка – 138 млрд руб.,

чистая прибыль – 6,5 млрд руб.

Консолидированные показатели не раскрываются (показатели за 2017 г. раскрыла только «Сибирь»: выручка – 117,7 млрд руб. (+9%), чистая прибыль – 4,3 млрд руб. (+53%).

В 2017 г. авиакомпании группы перевезли 14,3 млн человек (второй показатель в России). В 2016 г. входящее в холдинг ООО «С7 космические транспортные системы» получило лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность.

Мы сейчас пытаемся восстановить проект в той конфигурации, которая установлена межправительственным соглашением России и США от 1996 г. Оно действует, собранные ракетные ступени (первая и вторая) поставляются с Украины, разгонный блок – из России. Мы в рамках проекта не имеем допуска к американским технологиям, они – к нашим. Это все работало в таком виде почти два десятилетия, и любое изменение противоречит межправительственному соглашению.

– Космос в предыдущем правительстве курировал Дмитрий Рогозин. Теперь он назначен гендиректором «Роскосмоса», тема ему станет ближе. Он сможет ускорить процесс?

– Действительно, наши интересы в правительстве представляет «Роскосмос». Мы же частная компания и не имеем права вносить проекты распоряжений правительства. Остается только продолжать надеяться, что наши партнеры в «Роскосмосе «выполнят свои обязательства, данные перед продажей комплекса.

– Чтобы осуществить первый пуск с «Морского старта», как планируется – в декабре 2019 г., когда вам нужно получить первый «Зенит»?

– До конца этого года. В отведенные сроки мы пока укладываемся. Когда мы еще весной прошлого года получили добро от Украины, сразу же заключили контракт с украинским «Южмашем» на 12 комплектов ступеней ракеты-носителя «Зенит». Профинансировали их производство уже на $24 млн. На заводе находятся три практически готовых комплекта «Зенита», они лежат без российских двигателей и систем управления.

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