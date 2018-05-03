Статья опубликована в № 4559 от 03.05.2018 под заголовком: S7 осваивает блокчейн
S7 Group одной из первых в мире среди авиакомпаний начала внедрять блокчейн
Остальные крупные российские перевозчики этой технологией заниматься пока не хотят
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Платформа блокчейн разработана S7 совместно с Альфа-банком, сейчас для подключения к ней агенты должны иметь в нем счет, но в платформу будут добавлены другие банки
Евгений Разумный / Ведомости
В июле 2017 г. S7 Group совместно с Альфа-банком провели первую в мире продажу авиабилета через блокчейн-платформу. А S7 – одна из первых в мире авиакомпаний, начавших внедрять эту технологию, говорят менеджер крупной европейской авиакомпании и сотрудник российского офиса International Air Transport Association (IATA).
Блокчейн позволяет существенно оптимизировать бизнес-процессы, автоматизировать схемы взаиморасчета, отмечает заместитель гендиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
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