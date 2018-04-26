S7 подписала соглашение на поставку укороченных самолетов SuperJet

Твердый контракт на первые 50 самолетов должен быть заключен до конца года

Вместимость SSJ75 будет 75–88 кресел Сергей Портер / Ведомости

Группа S7, крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в России, подписала рамочное соглашение на поставку укороченной 75-местной модификации Sukhoi SuperJet SSJ75 с АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщила пресс-служба Минпромторга. Соглашение подписано на полях турецкого авиасалона EurasiaAirshow.

«До конца года компании намерены принять решение о заключении твердого контракта на 50 самолетов SSJ75 с опционом на 25 воздушных судов данного типа с началом поставок в 2022 г. В этом случае S7 станет стартовым заказчиком SSJ в новой 75-местной модификации», – заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В предварительной заявке S7 Group было 100 самолетов.

Работа над версией SSJ75 началась только в феврале этого года. Вместимость SSJ75 будет 75–88 кресел (у обычного SSJ100 – 87–108 кресел) в зависимости от шага между ними.

В новой версии будут использованы новые материалы – алюминиево-литиевые сплавы для фюзеляжа, в котором будет обновленная кросс-секция, и композитные материалы для крыла и хвостового оперения. У самолета будет уменьшенное крыло и облегченное шасси: все это должно снизить вес пустого снаряженного лайнера более чем на 10%. Дальность полетов составит 1500–2000 км, стоимость – не дороже $26–27 млн. Меньшие размеры позволят ставить на самолет перспективный отечественный двигатель ПД-7 вместо российско-французского SaM146 на полноразмерном SuperJet.