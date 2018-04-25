Первые укороченные SuperJet получат силовики

Е. Егоров / Ведомости

Первый полет укороченной версии самолета SuperJet SSJ100, которая имеет рабочее название SSJ75, запланирован на конец 2021 г. Первыми эксплуатантами SSJ75 будут силовые структуры – поставки им начнутся в 2023 г., коммерческим заказчикам – в 2024–2025 гг., рассказал президент компании «Гражданские самолеты "Сухого" (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию – ОАК) Александр Рубцов.

Специальный летный отряд «Россия» администрации президента может потенциально заказать 10 SSJ75, Минобороны – 30–40 самолетов (они будут менять стоящие на вооружении Ту-134), заказ МЧС обсуждается, добавил Рубцов.

Работа над версией SSJ75 началась в феврале этого года. Предварительную заявку на 100 таких самолетов подала S7 Group, крупнейший частный и второй после «Аэрофлота» перевозчик в России. В четверг 26 апреля на турецком авиашоу в Анталье EurasiaAirshow планируется подписание соглашения о намерениях S7 и ГСС, рассказали два человека, близкие к сторонам сделки.

Как улучшить SuperJet

Вместимость SSJ75 будет 75–88 кресел в зависимости от шага между креслами. В новой версии будут использованы новые материалы – алюминиево-литиевые сплавы для фюзеляжа, в котором будет обновленная кросс-секция, и композитные материалы для крыла и хвостового оперения, рассказал Рубцов. Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского в настоящее время разрабатывает по заказу ГСС несколько вариантов нового крыла для самолета, оно будет меньше по площади. У SSJ75 новое, облегченное шасси. Все это, сказал Рубцов, должно снизить вес пустого снаряженного самолета более чем на 10% – таково требование и коммерческого, и государственных заказчиков. Также он сможет садиться и взлетать с укороченной полосы – 1,3–1,4 км.

SSJ100 по эффективности уступают иностранным самолетам: их средний налет в России до 2016 г. (по 2017 г. еще нет данных) – не более 4 часов в сутки, а Airbus и Boeing – 9 часов в сутки. Причины – в более частых поломках и длительных сроках поставки запасных частей.

SSJ75 будет серьезно доработан: в базовой версии использовано много наработок военной авиации, а они снижают эффективность судна. Из 75-кресельной версии все это будет вычищено, рассказывал человек, близкий к ОАК, будет решен и вопрос со сроками поставки запасных частей.

Из-за существующих проблем программа SSJ100 развивается медленно, в 2011–2017 гг. произведено всего 156 самолетов, поставки в лучшие годы составляли 37 и 34 самолета (в 2014 и 2017 гг.), а для безубыточности надо поставлять минимум 40. До сих пор самолет получают в основном либо госструктуры и госкомпании (МЧС, «Аэрофлот», «Газпром авиа», «Ямал», «Якутия»), либо небольшие перевозчики (мексиканская InterJet, ирландская CityJet, «Ираэро»).

Государству нужно, чтобы первую гражданскую авиастроительную программу поддержала такая компания, как S7 – крупный рыночный игрок, рассказывал человек, близкий к ОАК. Сейчас рыночная цена SSJ100 достигает $30–31 млн, уменьшенная версия должна стоить не дороже $26–27 млн, рассказывал человек, близкий к ОАК.

Рекордный зарубежный заказ

В среду на EurasiaAirshow компания ГСС подписала два рамочных соглашения о поставке иранским авиакомпаниям Iran Air Tours и Aseman по 20 SSJ100. Исходя из нынешней цены самолетов, стоимость этих соглашений примерно $1,2 млрд. Но это будут суда доработанной модификации, доля российских комплектующих в них вырастет на 10–15% (до 50–60%), что позволит снизит стоимость, рассказал Рубцов. Российскими у этих судов будут интерьеры, электросистемы, гидравлика. «Мы ведем большую работу с потенциальными российскими поставщиками комплектующих исходя из критериев цены и качества», - добавил Рубцов. Поставки по этим соглашениям предполагается начать в 2020 г. и завершить в течение двух лет, до конца года компания планирует согласовать твердые контракты, рассказал Рубцов.

Если этот контракт состоится, то Иран станет крупнейшим получателем российского самолета SSJ100, а каждая из авиакомпаний – вторым по величине иностранным эксплуатантом. Контракт на 30 SSJ100 есть у мексиканской Interjet, но она получила пока 22 судна, сроки поставок остальных неизвестны. Контракт на 15 судов у ирландской CityJet, получила она пока шесть самолетов.

Под единым брендом

«Мы очень серьезно думаем над единым [самолетным] брендом», – рассказал Рубцов. Осенью 2017 г. ОАК начала процедуру объединения входящих в нее компаний и холдингов, в ходе которой должна быть сформирована единая компания по гражданскому авиастроению. Помимо ГСС в гражданском сегменте работает корпорация «Иркут» (разрабатывает среднемагистральный самолет МС-21, начало поставок запланировано на конец 2019 г.). В создании SSJ75 будут участвовать инженеры «Иркута», продолжает Рубцов, а после создания единой гражданской компании не исключен переход на единый бренд и в названии самолета. «Вероятно, скоро объявим конкурс на лучшее название», – заключил он.