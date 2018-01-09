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Александр Воробьев
Транспорт
Статья опубликована в № 4482 от 09.01.2018 под заголовком: Суперджету не хватило даже рекордной высоты

«Гражданские самолеты Сухого» установили рекорд, но остались убыточными

Но убытки в 2017 году сократились в десятки раз благодаря близким к рекордным поставкам SSJ100

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщила, что в 2017 г. выпустила 34 самолета SSJ100 и 30 поставила авиакомпаниям. Поставки SSJ100, первого российского гражданского самолета, начались в 2011 г. Лучше производственные показатели ГСС были только в 2014 г., когда компания произвела 37 самолетов и поставила 31.

В 2017 г. перед ГСС стояла задача впервые в истории выйти на безубыточность, рассказывали три человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; государственный холдинг, объединяющий российское авиастроение, в том числе ГСС). Этого достичь не удалось, констатируют два человека, близких к ОАК, и топ-менеджер лизинговой компании, работающей с ГСС.

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