«Суперджет» переделают под нужды S7

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Под нужды S7 «Гражданские самолеты Сухого» перепроектируют SuperJet Денис Гришкин / Ведомости

Предварительную заявку на 100 SSJ100 вместимостью 75 кресел разместила S7 Group, сообщили два человека, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит производитель SSJ100 «Гражданские самолеты Сухого», ГСС), и человек, близкий к руководству S7. Идут переговоры об обязывающих соглашениях, знают двое из собеседников.

Сейчас S7 летает на иностранных самолетах: в парке, по данным Росавиации, 54 Airbus 319/320, 19 Boeing 737 и 13 Embraer ERJ-170 (будет 17). Представитель S7 переговоры об SSJ100 не комментирует. Представитель ГСС говорит, что у S7 есть интерес, прорабатываются детали. Активная работа над SSJ100 вместимостью 75 кресел (базовая – 98 кресел) началась в этом году, на рынке укороченная версия ожидается в 2022 г. Всего ГСС выпустила 156 SSJ100.

Уменьшенный SSJ100 создаст для S7 новый сегмент бизнеса, объясняют заказ два человека, близких к ОАК. «S7 выбрала почти все имеющиеся международные назначения, по России летает везде с большой частотой, а в 2017 г. взяла в лизинг Embraer ERJ-170 (78 кресел) и вышла в новый сегмент региональных перевозок», – продолжает один из собеседников. S7 считает, что региональные перевозки в России оправдают большой парк SuperJet, говорит человек, близкий к руководству группы.

SSJ100 по эффективности уступают иностранным самолетам: их средний налет в России до 2016 г. (по 2017 г. еще нет данных) – не более 4 часов в сутки, а Airbus и Boeing – 9 часов в сутки. Причины – в более частых поломках и длительных сроках поставки запасных частей.

SSJ100 будет серьезно доработан, в базовой версии использовано много наработок военной авиации, а они снижают эффективность судна – из 75-кресельной версии все это будет вычищено, обещает человек, близкий к ОАК, будет решен и вопрос со сроками поставки запасных частей.

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