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S7 Airlines не исключила задержки поставок четырех A320neo из-за двигателей

Авиакомпания «Сибирь» (бренд S7 Airlines) не исключила задержки поставок четырех заказанных самолетов Airbus A320neo из-за проблем с двигателями Pratt&Whitney.

«Вы слышали, наверное, что у Airbus есть проблемы (с двигателями ). Поэтому будет задержка по четырем самолетам, скорее всего. Надеюсь, что Airbus справится (с проблемой - ИФ)», - завила совладелица группы S7 Наталия Филева в кулуарах Сочинского инвестиционного форума.

На прошлой неделе Airbus уведомил Европейское агентство по безопасности полетов о том, что выявил дефекты в 30% из 113 двигателей P&W, установленных на летающих по миру A320neo. Производитель был вынужден частично приостановить поставки новых машин клиентам. По данным Airbus, лайнеры семейства в настоящее время используют 18 авиакомпаний. В России их единственным эксплуатантом является S7, в парке которой 4 A320 и заказано еще минимум 16.

Отвечая на вопрос, повлияла ли проблема Airbus на текущий парк авиакомпании, Филева заявила: «На текущий - нет, но мы перекинули движки, собрали правильную конфигурацию». Европейский регулятор ранее запретил полеты лайнеров с двумя проблемными двигателями и ограничил предельную дальность полета с одним таким двигателем из двух.

В 2016 г. S7 заключила две сделки на 12-летний лизинг А320-200neo: 10 лайнеров этого типа компания возьмет в аренду у ирландской лизинговой Aercap Ireland Capital limited и еще 6 - у китайской BOC Aviation. В августе гендиректор перевозчика Владимир Объедков заявлял о планах заказать еще 10 A320neo. По его словам, поставка этой партии расписана до 2024 г. Airbus A320neo - усовершенствованная версия узкофюзеляжного семейства А320. По данным производителя, машина обладает улучшенными аэродинамическими характеристиками, расход топлива снижен на 15%, дальность полета выше. A320neo - также самый малошумный среди лайнеров этого класса.