Бизнес / Транспорт

Первый контейнеровоз прошел по Северному морскому пути

Но арктический маршрут пока не может заменить путь через Суэцкий канал
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Контейнеровоз Venta Maersk, который в конце августа отплыл из Владивостока, на этой неделе почти добрался до Санкт-Петербурга – конечной точки маршрута, по которому его этим летом решила отправить датская Maersk Line. Это первый в мире контейнеровоз, который прошел из Азии в Европу по Северному морскому пути. Маршрут через Арктику, открывающийся для регулярного судоходства благодаря таянию льдов, короче традиционного пути через Суэцкий канал, но пока не может служить ему полноценной альтернативой.

Venta Maersk, перевозящий 3600 стандартных контейнеров, отплыл из Владивостока 23 августа с грузом замороженной рыбы. Оттуда он перешел в южнокорейский Пусан, чтобы дозагрузить электронику, а затем отправился в Европу. Пройдя по Севморпути и обогнув Скандинавский полуостров, судно 22 сентября прибыло в немецкий Бремерхафен и теперь находится в Финском заливе, приближаясь к Санкт-Петербургу. За его передвижением можно следить в реальном времени на сайте www.marinetraffic.com.

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