Статья опубликована в № 4664 от 01.10.2018 под заголовком: Миллиарды Дальнему Востоку
Поддержка энергетиков Дальнего Востока будет стоить 90 млрд рублей
По оценке Vygon Consulting, дальневосточные надбавки для потребителей вырастут почти в 4 раза
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Плата потребителей электроэнергии для поддержки энергетики Дальнего Востока вырастет почти в 4 раза
Андрей Гордеев / Ведомости
В 2025 г. потребители электроэнергии в европейской части России, на Урале и в Сибири заплатят за энергетику Дальнего Востока 90 млрд руб., говорится в отчете компании Vygon Consulting. По сравнению с 2017 г. субсидирование региона вырастет в 3,75 раза.
Цена на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей складывается из конкурентных составляющих и разнообразных надбавок – на строительство новых мощностей или развитие региональных энергетик. Всего в 2017 г. надбавки составили 480 млрд руб. – это 54% затрат на мощность и 30% всех платежей оптового энергорынка. К 2024 г., по подсчетам агентства, надбавки составят уже 561 млрд руб.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}