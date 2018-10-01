Поддержка энергетиков Дальнего Востока будет стоить 90 млрд рублей

По оценке Vygon Consulting, дальневосточные надбавки для потребителей вырастут почти в 4 раза

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Плата потребителей электроэнергии для поддержки энергетики Дальнего Востока вырастет почти в 4 раза Андрей Гордеев / Ведомости

В 2025 г. потребители электроэнергии в европейской части России, на Урале и в Сибири заплатят за энергетику Дальнего Востока 90 млрд руб., говорится в отчете компании Vygon Consulting. По сравнению с 2017 г. субсидирование региона вырастет в 3,75 раза.

Цена на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей складывается из конкурентных составляющих и разнообразных надбавок – на строительство новых мощностей или развитие региональных энергетик. Всего в 2017 г. надбавки составили 480 млрд руб. – это 54% затрат на мощность и 30% всех платежей оптового энергорынка. К 2024 г., по подсчетам агентства, надбавки составят уже 561 млрд руб.