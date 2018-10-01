Следственный комитет пришел в офис крупнейшей рыбопромышленной компании
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В мурманском офисе рыбопромышленной компании «Норебо» сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве на прошлой неделе проводили обыски, допрашивали сотрудников, изымали серверы и компьютеры. Об этом сообщила сама компания.
Основанием послужило заявление сооснователя компании Александра Тугушева, бывшего замруководителя Госкомрыболовства России. Он претендует на долю в группе «Норебо», по ее данным. В заявлении Тугушев изложил факты о хищении его имущества, а именно долей и акций в компаниях группы «Норебо», объяснил представитель экс-чиновника. В итоге 25 июля 2018 г. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК), добавил он и подтвердил сотрудник следственных органов. Представитель ГСУ СК по Москве от комментариев отказался.
«Норебо» – крупнейшая рыбодобывающая компания в России: в 2017 г. она выловила почти 600 000 т рыбы и морепродуктов. Ее выручку за прошлый год Forbes оценил в 56,1 млрд руб., а актуальное состояние ее владельца Виталия Орлова – в $900 млн.
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