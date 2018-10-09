«Краснодар» решил разорвать контракт с Мамаевым

Виталий Тимкив / ТАСС

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, намерен разорвать контракт с футболистом Павлом Мамаевым из-за его участия в конфликте, в результате которого пострадал чиновник Минпромторга. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Краснодар» сообщил, что сейчас изучает способ расторжения контракта и сделает все, чтоб этого добиться, несмотря на то, что профессиональные футболисты хорошо защищены контрактами. «Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий», – говорится в заявлении клуба. Там же указывается, что на игрока будут наложены максимальные санкции, предусмотренные действующим контрактом: штраф и отстранение от тренировок с первой командой.

Об инциденте с участием Мамаева и игрока «Зенита» Александра Кокорина стал известно накануне. Издание Mash сообщило, что в понедельник утром футболисты избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в одном из кафе в центре Москвы. Позже издание опубликовало видео, на котором видно, как человек, похожий на Кокорина, бьет стулом посетителя кафе и, улыбаясь, возвращается к столику со своей компанией.

В Минпромторге в понедельник вечером подтвердили, что Пак и Гайсин были госпитализированы и по факту случившегося обратились с заявлением в полицию. Управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье за побои. По данным правоохранительных органов, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов.

«Московский комсомолец» сообщает, что Кокорин и Мамаев подозреваются также в избиении водителя журналиста «Первого канала». Издание пишет, что инцидент также произошел в понедельник утром возле гостиницы «Пекин». Водитель поджидал телеведущую в автомобиле «Мерседес GLS». По его словам, компания из пяти человек хулиганила на проезжей части, и он сделал молодым людям замечание. После этого дебоширы вытащили шофера из автомобиля и начали бить. Ему был сломан нос, причинена черепно-мозговая травма. По факту случившегося МВД Москвы также возбудило уголовное дело.

Футбольный клуб «Краснодар» принадлежит основателю «Магнита» Сергею Галицкому, чье состояние Forbes оценивает в $4 млрд. Основной акционер «Зенита» – Газпромбанк, генеральный спонсор клуба – «Газпром». «Зенит» обещает принять решение о наказании Кокорина после завершения расследования правоохранительными органами. В клубе также назвали случившееся вопиющим случаем.

Ни Кокорин, ни Мамаев не были вызваны в сборную России, которая в ближайшие две недели проведет матчи против сборных Швеции и Турции. Однако оба игрока неоднократно призывали под знамена национальной команды. Согласно сайту РФС, Кокорин сыграл за главную сборную 48 матчей, Мамаев – 15. Они не в первый раз оказываются в центре скандала. Например, в 2016 г. футболисты после неудачного для сборной России Чемпионата Европы устроили вечеринку в одном из клубом Монте-Карло, на которой им и их компании выносили шампанское под звуки гимна России.