X5 открыла магазин-лабораторию для разработки инноваций

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В «Пятерочке» проходят лабораторные работы Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшая российская розничная компания X5 Retail Group сообщила, что открыла магазин-лабораторию X5 Lab для быстрого технического тестирования, изучения и развития новых технологий.

X5 Lab находится на юго-востоке Москвы в помещении «Пятерочки» и оборудована для быстрого запуска технологий в тестирование. В соседнем с торговым залом помещении находится офис-лаборатория для разработчиков, сервисных инженеров, сотрудников поддержки, аналитиков и IT-специалистов, которые могут видеть тестирование непосредственно в магазине.