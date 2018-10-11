Металлурги предупредили правительство о рисках сокращения инвестпрограмм и экспорта продукции

ФАС рассматривает информацию РЖД о повышении затрат и анализирует причины, в том числе рост стоимости металлов для собственного потребления SAAB

Ассоциация «Русская сталь» (объединяет девять российских производителей стали) направила письмо вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой не поддерживать инициативу РЖД о сохранении в 2019 г. возможности устанавливать 8%-ную надбавку к тарифам на экспортные перевозки грузов. Письмо президента ассоциации Владимира Лисина было направлено 10 октября. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма, его подлинность подтвердили собеседники, близкие к трем членам ассоциации. Представитель Акимова адресовал вопросы вице-премьеру Дмитрию Козаку, представитель последнего сказал, что письмо пока не получено.

Металлурги считают, что инициатива РЖД нарушает приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому с 2019 г. верхний предел тарифного коридора должен быть обнулен, а также нарушает принцип долгосрочного роста тарифов не выше уровня «инфляция минус». Сохранение надбавки приведет к сокращению инвестиционных программ металлургов и снижению экспорта их продукции, следует из письма. Гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что за счет надбавки компания хочет компенсировать потери от волатильности курса рубля. «Не ясно, о каких потерях от волатильности рубля говорит РЖД, учитывая, что данный риск не отражен в долгосрочной программе развития», – возражают металлурги. ФАС рассматривает информацию РЖД о повышении затрат и анализирует причины, в том числе рост стоимости металлов для собственного потребления, прокомментировал заместитель руководителя ФАС Александр Редько. Он также отметил, что нарушений приказов ФАС служба не нашла.

Логика РЖД понятна: российская валюта сейчас слабая, а цены на продукцию металлургов на международных рынках высокие, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. РЖД сталкивается с дефицитом провозных мощностей, а надбавка может стать источником средств для их расширения, но металлурги сталкиваются с ухудшением скорости и надежности перевозок и не чувствуют, как надбавка может улучшить состояние инфраструктуры и расширить узкие места. «Потенциально перспективная схема экспортной надбавки себя дискредитировала неуклюжей реализацией. Необходимо формирование более гибкого и прозрачного для грузоотправителей механизма, гарантирующего целевое расходование средств и улучшение качества услуг РЖД», – заключает Бурмистров.

Представители РЖД, «Русской стали» от комментариев отказались.-