«Газпром нефть» спонсировала один из любимых видов спорта Владимира Путина
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«Газпром нефть» подписала спонсорский контракт с Федерацией дзюдо России (ФДР): нефтяная компания стала ее генеральным партнером. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Газпром нефти» и подтвердил представитель ФДР.
Сумму контракта, его сроки и условия стороны не раскрыли. Представитель «Газпром нефти» заметил, что компания рада помочь дзюдоистам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 г. в Токио. Япония – родина дзюдо.
«Газпром нефть» также стала титульным спонсором главного российского соревнования по дзюдо – чемпионата России, в названии которого теперь появится имя компании. В этом году чемпионат проходит с 10 по 13 октября в Грозном.
Подобный контракт может стоить от 10 млн до 50 млн руб. в год, считает директор департамента финансового консультирования (в том числе спортивных проектов) компании «Делойт» в СНГ Денис Похазников. Управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев согласен: скорее всего, десятки миллионов рублей.
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