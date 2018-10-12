«Газпром нефть» спонсировала один из любимых видов спорта Владимира Путина

Статья опубликована в № 4673 от 12.10.2018 под заголовком: Черный пояс «Газпром нефти»

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Модных видов спорта сейчас немного, продолжает Андреев: это и футбол, и хоккей, а единоборства набирают обороты Алексей Никольский / ТАСС

«Газпром нефть» подписала спонсорский контракт с Федерацией дзюдо России (ФДР): нефтяная компания стала ее генеральным партнером. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Газпром нефти» и подтвердил представитель ФДР.

Сумму контракта, его сроки и условия стороны не раскрыли. Представитель «Газпром нефти» заметил, что компания рада помочь дзюдоистам в период их подготовки к Олимпийским играм 2020 г. в Токио. Япония – родина дзюдо.

«Газпром нефть» также стала титульным спонсором главного российского соревнования по дзюдо – чемпионата России, в названии которого теперь появится имя компании. В этом году чемпионат проходит с 10 по 13 октября в Грозном.

Подобный контракт может стоить от 10 млн до 50 млн руб. в год, считает директор департамента финансового консультирования (в том числе спортивных проектов) компании «Делойт» в СНГ Денис Похазников. Управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев согласен: скорее всего, десятки миллионов рублей.