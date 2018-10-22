«Транснефть» впервые в истории готова выкупать акции с биржи

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Выкупленные бумаги менеджмент предлагает направить на опционную программу «для ключевых сотрудников» «Транснефти» Евгений Егоров / Ведомости

Транснефть» готова пойти на обратный выкуп привилегированных акций, говорится в презентации госкомпании. Это будет сделано для повышения капитализации «ввиду существенной недооцененности бумаг». Лимит скупки – 20 млрд руб. Выкуп компания намерена провести в течение максимум трех лет, говорится в презентации. Когда именно начнется скупка, представитель «Транснефти» не сказал.

Исходя из текущих котировок на Московской бирже, на 20 млрд руб. можно купить примерно 8% от всех привилегированных акций «Транснефти» (1,75% от уставного капитала — прим. «Ведомости»), отмечает компания. На бирже у «Транснефти» торгуются только привилегированные акции, на них приходится 22% уставного капитала. Оставшиеся 78% – обыкновенные акции, они целиком принадлежат Росимуществу.