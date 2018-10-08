«Транснефть» выкупила у «Суммы» Зиявудина Магомедова долю в НМТП

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НМТП – крупнейший порт в России Денис Абрамов / Ведомости

«Транснефть» купила 25% в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) у «Суммы» за $750 млн, рассказал представитель «Транснефти». Теперь госкомпания контролирует 60,6% порта. «Транснефть» приобрела 100% в Novoport Holding – в структуре, которая владеет 50,1% НМТП, рассказал представитель госкомпании схему сделки. «Финансирование в размере $750 млн произведено за счет заемных средств, которое не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки», — подчеркнул представитель «Транснефти».

«Мы подтверждаем закрытие сделки, которая была заключена на рыночных условиях», – рассказал представитель «Суммы». «За восемь лет нашего совместного с «Транснефтью» управления порт достиг высоких операционных и финансовых результатов, и полагаем, что на сегодняшний день «Транснефть» является для него единственно верным контролирующим акционером. Уверены, что НМТП продолжит успешное развитие своих мощностей», — отметил представитель «Суммы».

8 октября на закрытии Московской биржи 25% НМТП стоили 31 млрд руб. Таким образом, премия к сегодняшней цене, которую заплатила «Транснефть», составила 61%. При этом средневзвешенная цена за 25% НТМП за шесть месяцев составила 32,22 млрд руб. (или $483 млн по среднему курсу за полгода).