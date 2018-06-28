Суд арестовал счета и активы крупнейшего порта России

Новороссийский морской торговый порт Денис Абрамов / Ведомости

Денежные счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта (НМТП) арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Об этом рассказал журналистам председатель правления «Транснефти» (совладелец порта) Николай Токарев. Стоимость активов и сумму на счетах, на которые наложен арест, топ-менеджер не уточнил.

По его словам, «Транснефть» работает со следствием, пытаясь добиться снятия ареста со счетов НМТП. «Мы перед следствием и перед всеми ведомствами, от кого так или иначе это зависит, ставим вопрос о том, что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние и создать условия, когда громадное предприятие с грузооборотом 140 млн т в год и 7000 сотрудников должно иметь возможность нормально выполнять свои производственные задачи», — сказал Токарев (цитата ТАСС).

«Транснефть» сохраняет интерес к покупке доли группы «Сумма» в НМТП, добавил он.

Представители группы «Сумма» и НМТП отказались от комментариев.

Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» — «Транснефть-сервис» — владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.

«Сумма» вела переговоры с «Транснефтью» о продаже своей доли в НМТП, но они были приостановлены после ареста Зиявудина Магомедова.

Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.

Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.

Ранее арест был наложен на акции, собственником которых является группа «Сумма». Также были арестованы личные банковские счета братьев Магомедовых. Сколько именно средств было на счетах, не раскрывалось. Кроме того, под обеспечительный арест попал $1 млн, который изъяли во время обысков у Магомедовых. Позже были арестованы счета некоторых активов «Суммы». О каких именно компаниях шла речь, не уточнялось.

На прошлой неделе стало известно, что Тверской суд Москвы арестовал банковские счета Владивостокского морского торгового порта, который входит в подконтрольную «Сумме» транспортную группу FESCO. Арестованы также счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК). ЯТЭК, ПЭМЗ и ОЗК также входят в группу «Сумма».

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