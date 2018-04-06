Токарев прокомментировал будущее сделки с долей «Суммы» в НМТП

Президент «Транснефти» признался, что арест братьев Магомедовых стал для него неожиданным

Президент «Транснефти» Николай Токарев Евгений Разумный / Ведомости

«Транснефть» продолжит намеченный путь в сделке с группой «Сумма» братьев Магомедовых по «Новороссийскому морскому торговому порту» (НМТП), заявил сегодня президент трубопроводной монополии Николай Токарев. Нефтяная компания планировала выкупить долю «Суммы» в порте и консолидировать контроль в НМТП.

«У нас осталась по-прежнему задача решить этот вопрос и эту проблему тем путем, каким мы начинали. Как это будет, когда это будет, сказать в нынешней ситуации сложно. Да и сейчас незачем гадать, поживем-увидим. У нас все было готово, все материалы были согласованы. Но жизнь есть жизнь, обстоятельства потребовали притормозить», - пояснил Токарев (цитата по «Интерфаксу»).

Переговоры приостановлены, чтобы «определиться, что делать, как делать, какая будет дальше модель», уточнил он. На вопрос, может ли «Транснефть» отказаться от сделки с «Суммой», Токарев ответил: «Все может быть, сложности другого порядка возникли, не технологические».

Руководитель компании признал, что арест совладельцев «Суммы» Зиявудина и Магомеда Магомедовых стала неожиданной для «Транснефти». «Я ничего не знал об этом. Я узнал об этом только вечером», - признался топ-менеджер «Транснефти». Магомедовы были задержаны 30 марта.

НМТП - одна из крупнейших в России стивидорных групп, владеющая активами в Новороссийске, Приморске и Балтийске. «Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.). Отдельно «Транснефти» через «дочку» принадлежит еще 10,5%, «Сумме» - 2,75%. Еще 20% акций - у Росимущества, 5,3% находятся в управлении РЖД. До ареста Магомедова «Сумма» активно обсуждала с «Транснефтью» продажу своего пакета акций в порту.

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила «Транснефти» консолидировать контроль в НМТП. Предполагалось, что после сделки доли «Суммы» «Транснефть» станет контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» продолжит контролировать еще 10,5% компании). Однако 3 апреля «Транснефть» заявила, что переговоры об этом с «Суммой» приостановлены.

Тверской суд Москвы 31 марта арестовал Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, подозреваемых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд рублей. Вместе с ними арестован гендиректор входящей в «Сумму» «Интекс» Артур Максидов. Его подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следователи указывали, что Максидова подозревают в хищении почти 669 млн рублей. Все фигуранты арестованы до 30 мая.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова