Бизнес / Транспорт

«Транснефть» приостановила переговоры с «Суммой» о новороссийском порте

После ареста Магомедовых монополия хочет сменить председателя совета директоров НМТП
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«Транснефть» намерена добиваться избрания представителя государства на должность председателя совета директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщил во вторник представитель компании. Сейчас совет директоров крупнейшего порта России возглавляет вице-президент «Транснефти» Рашид Шарипов.

«В связи с последними событиями «Транснеф­ть» приостановила переговоры с группой «Сумма». При этом у нас сохраняется интерес к увеличению доли в акционерном капитале Новороссийс­кого порта. На данный момент мы видим свою основную задачу в обеспечении стабильной работы порта. 13 апреля должно состояться внеочередное собрание акционеров НМТП с избранием нового состава совета директоров. В сложившейся ситуации «Транснефть» вышла с инициативой об избрании на должность председателя совета директоров представителя государства», - сказал представитель компании Игорь Демин.

«Сумма» и «Транснефть» на паритетных началах владеют 50,1% НМТП через кипрский Novoport Holding, у Росимущества - 20%. Ранее сообщалось, что совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», причем сделка уже одобрена ФАС. После покупки доли «Суммы» «Транснефть» будет контролировать 60,6% НМТП (отдельно «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» контролирует еще 10,5% компании).

Появившуюся в СМИ оценку суммы сделки в $1,8 млрд Демин сегодня назвал плодом «богатого воображения людей, не знакомых ни с ходом переговоров, ни с обсуждавшимися параметрами сделки».

Сейчас в совете директоров НМТП из семи человек два представителя «Суммы» - гендиректор группы Лейла Мамедзаде и член совета директоров Александр Потапушин. Еще в феврале директора НМТП утвердили список кандидатов в совет для голосования на внеочередном собрании, в котором нет ни одного представителя «Суммы».

30 марта Зиявудин Магомедов был задержан и допрошен в МВД, а на следующий день арестован вместе со старшим братом – бывшим сенатором Магомедом Магомедовым и гендиректором ООО «Интэк» (входит в «Сумму») Артуром Максидовым. Магомедовы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Ущерб следствие оценивает более чем в 2,5 млрд руб. Значительная часть похищенного, по данным следствия, находится за рубежом. Всего в деле семь эпизодов о хищении. Один из них касается строительства в Калининграде стадиона «Арена «Балтика» к чемпионату мира по футболу.

На торгах в понедельник котировки НМТП достаточно быстро восстановились после резкого падения на новости об аресте бизнесмена. Котировки Дальневосточного морского пароходства, в котором у «Суммы» 32,5%, рухнули на 20%.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

Комментарии  ()
a1eximus
14:27 03.04.2018
Как все печально... А какая бодрая статья была в исполнении госпожи Лейлы М. в Ведомостях в ноябре 2017. Какое бодрое было утверждение о том, что держатели евробондов Феско с руками оторвут в будущем их бумаги. Но вот почему-то уже в тот момент терзали сомнения в этих утверждениях...
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