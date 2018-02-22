«Транснефть» получит контроль над крупнейшим портом России

Денис Абрамов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство структуры «Транснефти» - швейцарской «Фенти девелопмент лтд.» о приобретении 50% кипрской «Омирико лимитед», сообщила служба. Эта компания, которую сейчас контролирует «Транснефть» вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, через Novoport Holding Ltd. владеет 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), крупнейшего в стране.

Завершив сделку, «Транснефть» получит косвенный контроль над этим пакетом, указывает ФАС. Госкомпания также через «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5% НМПТ. Еще 20% – у Росимущества, остальное – у миноритарных акционеров и в свободном обращении в форме GDR.

«Транснефть» обращалась с ходатайством в ФАС о возможности консолидации пакета НМТП. «Нами было получено одобрение такой сделки. Однако на настоящее время никакой сделки не осуществлено», – сказал представитель «Транснефти».

«Мы как стратегический инвестор заинтересованы в контроле в своих активах. При этом приватизация НМТП до сих пор не состоялась. Время идет, мы бы хотели потратить его на развитие бизнеса. "Транснефть" сделала нам хорошее предложение, и мы его обсуждаем», - говорит представитель «Суммы».

ФАС также выдала НМТП предписание: в течение 30 дней с момента завершения указанной сделки перевести тарифы на услуги по погрузке, выгрузке и хранению грузов в рубли. При этом тарифы в рублях должны быть установлены исходя из экономически обоснованной цены, указывает ведомство.

На 15.40 мск капитализация НМТП на Московской бирже выросла на 1,06% до 168 млрд руб.

В 2017 г. НМТП перевалил 143,5 млн т грузов, выручка по МСФО за девять месяцев прошлого года – 661,5 млрд руб., чистая прибыль – 359,3 млрд руб.

Накануне стало известно, что порт столкнулся с проблемой отгрузки нефтепродуктов на экспорт. Погрузка пяти нефтетанкеров, застрявших в порту, может возобновиться в течение трех суток, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минтранса.

По данным министерства, проблема связана с «временным выводом владельцем (НМТП) причалов № 26 и 27 из эксплуатации и недолжным взаимодействием операторов терминала с грузовладельцем и перевозчиком».