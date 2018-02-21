Новороссийский морской торговый порт не загружает танкеры

НМТП не загружает танкеры Максим Стулов / Ведомости

На рейде Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в ожидании загрузки нефтепродуктов с причалов пристани № 5 стоят четыре танкера, причем один из них («Кесме») - с 4 февраля, рассказал представитель «Транснефти» Игорь Демин. «Атлантас II» ждет загрузки с 8 февраля, «Торм хоризон» – с 10 февраля, «Геа» – с 17 февраля. Танкеры «Дафна» и «Андромеда», прибывшие 5 и 7 февраля, ушли в другие порты.

С 31 января капитан порта Новороссийск, объясняет Демин, включает в графики погрузки танкер «Пенелопа». Он принадлежит ООО «Прайм шиппинг», которым, по данным СПАРКа, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%); на сайте компании сказано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом.

«Прайм шиппинг», продолжает Демин, не представила НМТП надлежащим образом оформленных документов на груз, поэтому погрузка на «Пенелопу» невозможна. Но капитан порта, Евгений Тузинкевич, настаивает, что «Пенелопа» должна быть загружена прежде всех. НМТП ежедневно просит прекратить вмешательство в коммерческую деятельность компании: «Пенелопа» стоит у причала и мешает загружать другие суда.

Капитан порта отвечает за безопасность мореплавания в портах и на подходах к ним. Евгений Тузинкевич – служащий Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Администрация морских портов Черного моря», оно принадлежит Росморречфлоту, который подведомствен Минтрансу.

Демин говорит, что НМТП просил разобраться замминистра транспорта Виктора Олерского. Письмо НМТП получено, ответ будет дан в установленном порядке, говорит представитель Минтранса. Телефон Тузинкевича не отвечает.

НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. В 2017 г. он перевалил 143,5 млн т грузов, выручка по МСФО за девять месяцев прошлого года – 661,5 млрд руб., чистая прибыль – 359,3 млрд руб. «Транснефть-сервису» (структура «Транснефти») принадлежит 10,5% НМТП, еще 50,1% у кипрской компании Novoport Holding – это совместное (по 50%) предприятие «Транснефти» и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, 20% – у Росимущества, остальное – у миноритарных акционеров и в свободном обращении в форме GDR.

Танкеры не загружаются, из-за этого заполнились все резервуары порта, продолжает Демин, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя). На южном направлении, сетует Демин, «Транснефть» уже ощущает острую нехватку цистерн.

Нефть, которую должна вывезти «Пенелопа», принадлежит «Роснефти», говорит человек, близкий к НМТП, но не объясняет, почему капитан порта действует в интересах «Прайм шиппинга».

Представители «Прайм шиппинга» и «Роснефти» на запросы пока не ответили. Представитель НПМТ не говорит, какие убытки несет порт.

«Транснефть» информировала о ситуации Генпрокуратуру и ФСБ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо президента «Транснефти» Николая Токарева министру транспорта Максиму Соколову.