«Норникель» заключил крупный контракт на поставку металла немецкой BASF

Завод будет построен в Финляндии рядом с заводом «Норникеля» Harjavalta «ГМК «Норильский никель»

«Норникель» обеспечит сырьем новый завод немецкого химического концерна BASF по производству компонентов аккумуляторов для электромобилей. Об этом 22 октября сообщили обе компании.

Это будет первый такой завод BASF в Европе. Площадка обеспечит материалами около 300 000 электромобилей в год. Запуск предприятия запланирован на конец 2020 г. Стоимость строительства стороны не называют.

Проект может стоить немецкому концерну 300-400 млн евро, подсчитал аналитик АКРА Максим Худалов на основе инвестиций в аналогичные производства. Производство компонентов аккумуляторов для 300 000 автомобилей в год — «это довольно крупный завод», считает Худалов: «Это перспективное направление, поскольку в Европе растет спрос на электромобили и подобные технологии будут активно использоваться».

Завод будет построен в Финляндии рядом с заводом «Норникеля» Harjavalta, который будет обеспечивать новую площадку никелем и кобальтом. Переговоры с BASF о поставках сырья «Норникель» начал в июне 2017 г. Это второй контракт «Норникеля» с немецким концерном. В 2014 г. компании подписали долгосрочный контракт на поставку химических соединений металлов платиновой группы. Стоимость и другие детали новой сделки стороны не раскрывают.

Для производства аккумуляторов для 300 000 электромобилей нужно около 15 000-20 000 т никель-кобальтового концентрата, рассказал Худалов: «Исходя из этого, стоимость поставок может составить около 350 млн евро в год».