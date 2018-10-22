«Норникель» заключил крупный контракт на поставку металла немецкой BASF
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«Норникель» обеспечит сырьем новый завод немецкого химического концерна BASF по производству компонентов аккумуляторов для электромобилей. Об этом 22 октября сообщили обе компании.
Это будет первый такой завод BASF в Европе. Площадка обеспечит материалами около 300 000 электромобилей в год. Запуск предприятия запланирован на конец 2020 г. Стоимость строительства стороны не называют.
Проект может стоить немецкому концерну 300-400 млн евро, подсчитал аналитик АКРА Максим Худалов на основе инвестиций в аналогичные производства. Производство компонентов аккумуляторов для 300 000 автомобилей в год — «это довольно крупный завод», считает Худалов: «Это перспективное направление, поскольку в Европе растет спрос на электромобили и подобные технологии будут активно использоваться».
Завод будет построен в Финляндии рядом с заводом «Норникеля» Harjavalta, который будет обеспечивать новую площадку никелем и кобальтом. Переговоры с BASF о поставках сырья «Норникель» начал в июне 2017 г. Это второй контракт «Норникеля» с немецким концерном. В 2014 г. компании подписали долгосрочный контракт на поставку химических соединений металлов платиновой группы. Стоимость и другие детали новой сделки стороны не раскрывают.
Для производства аккумуляторов для 300 000 электромобилей нужно около 15 000-20 000 т никель-кобальтового концентрата, рассказал Худалов: «Исходя из этого, стоимость поставок может составить около 350 млн евро в год».