Дальневосточный СПГ-проект «Роснефти» подешевел в 2 раза

В 2015 году проект оценивался в $20 млрд, а теперь – в $10 млрд, начало работы предприятия ожидается в 2025 году

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Роснефть и ExxonMobil рассматривают возможность реализовать проект СПГ-завода в рамках консорциума «Сахалин-1» совместно с индийскими и японскими партнерами «Роснефть»

Стоимость дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который планировали построить «Роснефть» и ExxonMobil, вновь снизилась. Как передал «Интерфакс» со ссылкой на доклад правительства о ходе реализации соглашений о разделе продукции (СРП), общие капитальные затраты на СПГ-завод на Дальнем Востоке оцениваются в $9,8 млрд, тогда как еще в прошлом году оценка была – $15,3 млрд.

В отчете сообщается, что с конца 2015 г. по конец 2016 г. оценка затрат по проекту Дальневосточного СПГ была снижена на $4,8 млрд «за счет текущих работ по оптимизации, изготовления модулей в сокращенные сроки и резервирования средств на непредвиденные расходы соразмерно уровню определенности объемов работ». То есть в 2015 г. на проект планировалось потратить более $20 млрд.