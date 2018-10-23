Бизнес / ТЭК

Дальневосточный СПГ-проект «Роснефти» подешевел в 2 раза

В 2015 году проект оценивался в $20 млрд, а теперь – в $10 млрд, начало работы предприятия ожидается в 2025 году
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Стоимость дальневосточного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который планировали построить «Роснефть» и ExxonMobil, вновь снизилась. Как передал «Интерфакс» со ссылкой на доклад правительства о ходе реализации соглашений о разделе продукции (СРП), общие капитальные затраты на СПГ-завод на Дальнем Востоке оцениваются в $9,8 млрд, тогда как еще в прошлом году оценка была – $15,3 млрд.

В отчете сообщается, что с конца 2015 г. по конец 2016 г. оценка затрат по проекту Дальневосточного СПГ была снижена на $4,8 млрд «за счет текущих работ по оптимизации, изготовления модулей в сокращенные сроки и резервирования средств на непредвиденные расходы соразмерно уровню определенности объемов работ». То есть в 2015 г. на проект планировалось потратить более $20 млрд.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике