Государство передает самолетостроение «Ростеху»

ОАК – крупнейший машиностроительный холдинг России Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росимуществом госкорпорации «Ростех» 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Документ опубликован на портале правовой информации. Правительству поручено в течение 18 месяцев обеспечить передачу акций.

Проведенные расчеты показывают наличие синергетического эффекта от вхождения ОАК в «Ростех» за счет доступа к тем технологическим, индустриальным и сервисным платформам, которые выстроила госкорпорация, передал через пресс-службу президент ОАК Юрий Слюсарь. «Речь идет о консолидации ключевых авиастроительных активов страны, которая позволит сконцентрировать усилия государства, производителей авиационной техники и ее компонентов для решения стратегических задач, стоящих перед отраслью», – заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов (его комментарий передала пресс-служба «Ростеха»). В результате, по словам Чемезова, будет создано крупнейшее в России авиастроительное объединение.

С приходом ОАК в «Ростех» госкорпорация берет на себя обязательства, связанные с финансированием и реализацией госпрограмм и проектов в области авиастроения, сказал представитель «Ростеха». «В первую очередь это проект среднемагистрального самолета МС-21, в который мы готовы инвестировать более 50 млрд руб. в перспективе до 2025 г.», – заявил он.

«Ростеху» уже принадлежат два других крупнейших авиастроительных холдинга – «Вертолеты России» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Ранее обсуждалась возможность, что ОАК будет передана «Ростеху» и к нему будут присоединены «Вертолеты России» для создания холдинга наподобие Airbus или Boeing. За это выступал топ-менеджмент ОАК, «Ростех» хотел простой передачи акций, рассказывали источники «Ведомостей».

В президентском указе о присоединении «Вертолетов России» ничего не говорится. Решено не объединять холдинги, говорит человек, близкий к ОАК. Окончательного решения еще нет, но сейчас эта тема просто не в повестке, возможно, она будет обсуждаться после перехода ОАК в «Ростех».

ОАК – крупнейший машиностроительный холдинг России. Основная его продукция – истребители Су-30 и Су-35, бомбардировщики Ту-160, ближнемагистральный пассажирский лайнер SSJ100 и разрабатываемый среднемагистральный самолет МС-21.

Еще 4,47% ОАК принадлежит ВЭБу, 3,22% находится в свободном обращении на Московской бирже. Капитализация ОАК вчера составляла 367 млрд руб.

В 2017 г. в целях защиты от дальнейших санкций корпорация перестала раскрывать отчетность и существенные факты. Слюсарь рассказывал в интервью «Ведомостям» в августе, что в 2017 г. консолидированная выручка ОАК составила рекордные 452 млрд руб., операционная прибыль – 22 млрд руб.

Слюсарь рассказал «Ведомостям», что на базе гражданских активов ОАК будет создана «дочка», в которую соинвесторами будут привлечены госбанки. Госбанки, в первую очередь ВЭБ, получат контроль в гражданской «дочке», доля ОАК станет меньше 50%, что позволит вывести гражданскую «дочку» из под санкций, наложенных на ОАК, рассказывали три человека, близкие к корпорации.

Гражданская «дочка» будет образована путем присоединения к корпорации «Иркут» (разработала МС-21, также выпускает истребители Су-30, но военное производство к 2030 г. должно быть свернуто) «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, выпускает SSJ100), КБ Яковлева, «Аэрокомпозита» (производит композитные комплектующие для того же МС-21) и нескольких более мелких компаний, рассказал Слюсарь.

Выделение гражданской компании – это отдельный процесс, переход ОАК в «Ростех» на это не повлияет, рассказали два человека, близкие к ОАК. Сейчас активно идет оценка гражданских активов, она может быть завершена уже к декабрю, говорит один из собеседников.

Слюсарь отмечал, что после начала поставок МС-21 и дальнейшего развития линейки пассажирских самолетов гражданская «дочка» может быть интересна и частным инвесторам. В пример он привел «Вертолеты России», 12,5% которых «Ростех» в 2016 г. продал РФПИ в партнерстве с арабскими фондами.