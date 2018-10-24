Правительство обеспечит прибыль в 14% первым проектам модернизации ТЭС

В десяти регионах России средний срок службы востребованной тепловой генерации превышает нормативы более чем вдвое, говорит Посыпанко Андрей Гордеев / Ведомости

Первые конкурсы на модернизацию тепловых электростанций (ТЭС) по договорам предоставления мощности (ДПМ) пройдут в регионах с наибольшей потребностью в обновлении станций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера Дмитрия Козака. Решение об этом принято на совещании, состоявшемся в среду днем, подтвердил «Ведомостям» представитель Козака.

Правительство определилось и с основными параметрами первого этапа программы ДПМ, сообщил Козак. Конкурсы на 2022-2024 гг. будут разыграны в 2019 г. с базовой доходностью в 14%. Сохранится ли такой уровень доходности для последующих конкурсов, пока не определено. Ранее Минэкономразвития и промышленные потребители предлагали утвердить доходность в 12% на весь срок программы. Ее окончательные параметры должно утвердить правительство.

Компаниям и профильным министерствам дали еще неделю на доработку механизма, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к участникам совещания.

Всего новая программа ДПМ предусматривает модернизацию около 40 ГВт мощностей к 2035 гг. В 2022-2024 гг. первые 11 ГВт уже должны быть введены в эксплуатацию. На участие в первых конкурсах могут претендовать более 60 ГВт, рассказал старший консультант Vygon Consulting Николай Посыпанко. Однако из слов Козака остается неясным, по каким критериям будут определяться регионы с наибольшей потребностью в модернизации.

В десяти регионах России средний срок службы востребованной тепловой генерации превышает нормативы более чем вдвое, говорит Посыпанко. Это Свердловская, Тверская, Костромская, Оренбургская, Тюменская, Челябинская области, а также Краснодарский, Красноярский, Пермский и Ставропольский край. Всего здесь нужно модернизировать около 30 ГВт, треть из которых принадлежит «Интер РАО». «Причем большая часть из них — энергоблоки мощностью 300 и 800 МВт, наиболее конкурентоспособные по капитальным затратам», — рассказал Посыпанко. Это делает их шансы на победу в конкурсе выше.

«Механизм модернизации представлен Минэнерго как конкурентный, но избыточные критерии, в том числе региональные, рискуют превратить грядущий отбор в ручной», — считает эксперт.

Представители Минэнерго и «Интер РАО» отказались от комментариев. Представитель Минэкономразвития не ответил на вопросы.