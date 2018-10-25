Наводнение может остановить железнодорожное движение в районе Туапсе на три дня

РИА Новости

Для восстановления движения поездов в Краснодарском крае на участке Туапсе – Кривенковская Северо-Кавказской железной дороги может потребоваться вплоть до трех дней, сообщила РЖД. Ситуацию взял под личный контроль гендиректор – председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Движение было остановлено 24 октября из-за наводнения, вызванного обильными осадками. На перегоне Греческий – Туапсе произошел смыв насыпи протяженностью 200 м, на станции Туапсе и перегоне Греческий – Кривенковская вода затопила железнодорожные пути, на станции Водопадный зафиксирован сход селя, перечисляется в сообщении РЖД. К месту происшествия стянуты противоразмывные поезда, в составе которых есть вагоны с щебнем, бутовым камнем и необходимая техника для борьбы с последствиями наводнения. В восстановительных работах участвуют около 300 работников РЖД.

По состоянию на 12.00 мск 25 октября были задержаны более 30 пассажирских поездов, а те, которые должны были отправиться из Адлера и Сочи, временно отменены. Поезда, направляющиеся в обратную сторону, следуют только до станции Краснодар.

Для перевозки пассажиров между станциями, где прервано железнодорожное сообщение, привлечено 35 автобусов. Организовано питание в поездах и на вокзалах Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа.

Пассажирам задержанных поездов предложены несколько возможностей, рассказал представитель РЖД. Они могут продолжить поездку после открытия движения с переоформлением проездного документа и предоставлением бесплатного места для проживания в гостиницах РЖД или других гостиницах. Второй вариант — воспользоваться авиатранспортом за счет средств Федеральной пассажирской компанией (ФПК, «дочка» РЖД), время вылета зависит от наличия мест. Третий вариант — произвести возврат стоимости проездных документов без удержания комиссии с начислением 6000 бонусных баллов.

«Аэрофлот» по соглашению с ФПК перевезет пассажиров, не взимая с них никакой платы, говорит представитель авиакомпании. За деталями по организации перевозок необходимо обращаться в ФПК, добавил он.

Прорабатывается вопрос вывоза самолетами пассажиров поездов, вышедших ранее из Адлера в Санкт-Петербург, Самару, Пермь и Ростов-на-Дону, передал «Интерфакс» слова представителя Минтранса: «Составы возвращаются на станцию отправления, так как вода размыла пути впереди их движения. Всего в них находятся около 1300 человек. Пассажирам будет предложено пересесть на самолеты». Решается вопрос об увеличении количества выполняемых рейсов российских авиакомпаний в Адлер, добавил представитель Минтранса.

Желающие могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездные документы на поезда, курсирующие на данном участке, говорится в сообщении РЖД. Организовано питание в поездах и на вокзалах Краснодара, Туапсе, Горячего Ключа. Пассажиры с детьми размещаются в комнатах отдыха на вокзалах. Людей из поездов, вставших перед поврежденными участками, либо пока оставляют в поездах (если нет возможности вывоза из-за размытых автомобильных дорог), либо довозят до ближайших станций. Вопросы временного проживания пока решаются, поясняет представитель РЖД.

Сколько из-за наводнения было задержано грузовых поездов и как это отразится на общей погрузке на сети РЖД по итогам года, представитель железнодорожной монополии не прокомментировал. После восстановления движения приоритет будет отдан пассажирским поездам, подчеркнул он.

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