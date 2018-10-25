У ФАС появились претензии к губернатору Иркутской области и компании «Ростеха»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения ст. 16 «Закона о защите конкуренции» – ограничивающие конкуренцию соглашения органов власти. Подозреваемые – губернатор Иркутской области, правительство Иркутской области, компании «Рампорт аэро», «Рампорт безопасность», ИК «Аеон», «Новапорт», «Система управления» и «Международный аэропорт Иркутск», сообщила пресс-служба ФАС.
В результате действий областных властей и этих компаний частный инвестор для строительства нового терминала в аэропорту Иркутска был отобран без каких-либо конкурентных процедур. Другие потенциальные инвесторы были лишены права на участие в проекте, сообщила ФАС.
We're sorry, but something went wrong.
If you are the application owner check the logs for more information.