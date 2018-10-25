Бизнес / Транспорт

У ФАС появились претензии к губернатору Иркутской области и компании «Ростеха»

Служба подозревает их в нарушении антимонопольного законодательства при выборе инвестора для нового терминала местного аэропорта
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения ст. 16 «Закона о защите конкуренции» – ограничивающие конкуренцию соглашения органов власти. Подозреваемые – губернатор Иркутской области, правительство Иркутской области, компании «Рампорт аэро», «Рампорт безопасность», ИК «Аеон», «Новапорт», «Система управления» и «Международный аэропорт Иркутск», сообщила пресс-служба ФАС.

В результате действий областных властей и этих компаний частный инвестор для строительства нового терминала в аэропорту Иркутска был отобран без каких-либо конкурентных процедур. Другие потенциальные инвесторы были лишены права на участие в проекте, сообщила ФАС.

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