«Ростех» может стать инвестором аэропорта Иркутска

Аэропорт Иркутска - один из немногих крупных аэропортов, который все еще принадлежит государству Wikipedia

Более чем в 7 млрд руб. обойдется строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Иркутска, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко. Построить терминал необходимо за два года.

Инвесторами выступят АО «Международный аэропорт Иркутск» (действующий аэропорт, на 100% принадлежит области) и АО «Рампорт аэро», говорится в сообщении. «Рампорт аэро» владеет и управляет аэропортом «Жуковский», открывшимся в мае 2016 г. Блокирующий пакет «Рампорт аэро» принадлежит структуре госкорпорации «Ростех», 75% минус 1 акция – у литовского холдинга Avia Solutions Group и его акционеров.

«Мы рассматриваем возможность участвовать в строительстве нового терминала аэропорта Иркутска. В переговорах участвует и "Рампорт аэро". Говорить о конкретных параметрах участия и деталях пока крайне преждевременно, необходимо детально изучить экономику проекта», - говорит представитель «Ростеха». Представитель «Рампорт аэро» от комментариев отказался.

В проекте нового терминала будет также участвовать «Новапорт» (аэропортовый холдинг Романа Троценко), сообщает пресс-служба областного правительства, не раскрывая деталей. Предполагается создание компании для строительства нового терминала, ее акционерами должны стать «Рампорт аэро», «Новапорт» и действующий аэропорт Иркутска, подтвердил человек, близкий к одной из сторон.

Аэропорт Иркутска – один из немногих крупных аэропортов, который все еще принадлежит государству. 100% акций были в 2015 г. переданы из федеральной собственности в областную с условием, что область найдет инвестора для строительства нового аэропорта за пределами Иркутска на условиях государственно-частного партнерства. Инвестора необходимо отобрать по конкурсу. Также область должна организовать реконструкцию действующего аэропорта.

Интерес к проекту проявляли все профильные инвесторы – «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга, «Базэл аэро» Олега Дерипаски и «Новапорт» Романа Троценко. Губернатор Сергей Левченко хотел создать совместное предприятие с «Новапортом» и без конкурса передать в него акции аэропорта, но резко против выступили другие холдинги и Федеральная антимонопольная служба.

«Мы уже предостерегали правительство области от намерений обойти конкурентные процедуры. Это может быть квалифицировано как нарушение антимонопольного законодательства, ответственность за подобного рода нарушения достаточно серьезная, вплоть до уголовной», – передал «Ведомостям» начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

«Ростех» всегда следил за происходящим в Иркутской области и всегда интересовался аэропортом, говорит менеджер аэропортового холдинга. Об интересе «Ростеха» к проекту знает менеджер другого холдинга. Один из собеседников объясняет интерес тем, что гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов родом из Иркутской области.

Аэропорт Иркутска нуждается в расширении, он просто задыхается в растущем пассажиропотоке. За 7 млрд руб. планируется построить новый терминал площадью 30 000-40 000 кв. м, говорит топ-менеджер аэропортового холдинга. В 2017 г. аэропорт принял 1,97 млн человек – на 19% больше, чем в 2016.

«В 2017 г. губернатор заявил, что хотел бы привлечь в проект пул инвесторов, но в какой форме это может быть сделано и с чьим участием, непонятно. Сейчас ничего нельзя сказать о нашем возможном участии», - говорит сотрудник «Новапорта» (запрос в приемную остался пока без ответа). «Наша позиция остается неизменной: этот проект интересен рынку и инвестор для него должен отбираться на понятной и прозрачной конкурсной основе», – говорит представитель «Аэропортов регионов». Представитель «Базэл аэро» на запрос пока не ответил. Если в проект решит зайти «Ростех», никто с ним конкурировать не сможет, уверен собеседник в одном из холдингов.

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