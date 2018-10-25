Нефтяные страны рискуют не получить до $7 трлн при низких ценах на сырье

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Эксперты МЭА советуют странам скорее снижать зависимость от нефтегазовых доходов SCOTT HEPPELL / AFP

Крупнейшие нефтедобывающие страны оказались под сильным давлением: сланцевая революция в США, технологический прогресс, стремление к энергоэффективности в мире – все это грозит ослаблением спроса на нефть и газ, а значит, сокращением доходов бюджетов этих стран, сообщило в обзоре Международное энергетическое агентство (МЭА). Эксперты агентства анализировали шесть стран – Ирак, Россию, Нигерию, Саудовскую Аравию, Венесуэлу и Объединенные Арабские Эмираты. Именно их бюджеты наименее диверсифицированы и наиболее уязвимы в случае, если на нефтегазовом рынке возникает ценовой шок. К примеру, последнее снижение цены на нефть привело к тому, что с 2014 г. нефтегазовые доходы бюджета Ирака упали на 40%, а Венесуэлы – на 70%.

По базовому сценарию МЭА спрос на углеводороды все же будет расти: нефти к 2040 г. будет требоваться на 10% больше, чем сейчас, или 106 млн барр. в сутки, газа – на 40% больше, или 5,4 млрд куб. м. Цена барреля нефти примерно к 2033 г. превысит $100. Так что доходы бюджета всех добывающих стран (кроме Венесуэлы) будут расти особенно быстро после 2020 г., когда добыча нефти в США пройдет пик. Среднегодовой доход нефтегазового сектора России в период с 2026 по 2040 г., по мнению МЭА, составит $382 млрд, что на 16% выше, чем средний доход с 2010 по 2017 г.