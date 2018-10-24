Нефтяники больше не хотят сдерживать рост цен на бензин
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Нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо на АЗС, об этом они заявили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака – он отвечает за нефтегазовую отрасль. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», – рассказал человек, близкий к участникам совещания. Нефтяные компании готовы отпускать розничные цены, подтверждает сотрудник нефтяной компании, участвовавшей в совещании.
С июня вертикально-интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС – об этом весной они договорились с правительством в обмен на снижение акцизов. Кроме того, правительство обещало им с 2019 г. компенсацию за внутренние поставки топлива – это на языке чиновников называется «демпфирующий механизм».
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