АЗС готовятся к новому росту цен на бензин

Чиновники считают, что предпосылок для этого сейчас нет

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По оценке РТС, с начала 2019 г. оптовые цены на топливо могут вырасти на 4,4 руб. за 1 л Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Российский топливный союз (РТС) обратился к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой принять меры, чтобы не допустить очередного роста цен на топливо, сказано в письме РТС от 23 августа. «Ведомости» ознакомились с копией документа, президент РТС Евгений Аркуша подтвердил подлинность письма. Вице-премьер его пока не получил, сказал представитель Козака.

Сейчас на рынке есть реальные предпосылки для резкого роста оптовых цен на топливо, сообщает в письме Аркуша. В частности, из-за существенного превышения экспортным паритетом внутренних цен на топливо, начала осенних ремонтов на НПЗ, «прекращения административного давления на цены по окончании выборной кампании», роста налогов в 2019 г., завершения налогового маневра.