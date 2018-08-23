Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4638 от 24.08.2018 под заголовком: Полбака бонусов

Как сэкономить на бензине

Программы лояльности АЗС и банков помогают, но не сильно
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Только за прошедшие 12 месяцев бензин подорожал более чем на 10%: в середине августа, по данным Росстата, литр топлива Аи-95 стоил 44,54 руб., год назад – 40,12 руб. А владельцы АЗС уже грозят новым резким ростом цен. Чтобы подсластить автовладельцам пилюлю, а заодно покрепче привязать их к себе, сети заправок предлагают им экономить с помощью своих программ лояльности.

Не остаются в стороне и банки: они выпускают специальные платежные карты с кэшбэком (возврат на карту части потраченной суммы деньгами или бонусами) за автомобильные покупки и с дополнительными услугами для водителей.

Сетевые бонусы

Большинство крупных сетей автозаправок предлагают клиентам бонусные карты и программы лояльности. Они есть в том числе у «Газпром нефти» (программа «Нам по пути»), «Лукойла» («Клуб «Лукойл»), «Роснефти» («Семейная команда»), BP (BP Club), Shell (Clubsmart), «Татнефти» и ЕКА.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете