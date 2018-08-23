Как сэкономить на бензине
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Только за прошедшие 12 месяцев бензин подорожал более чем на 10%: в середине августа, по данным Росстата, литр топлива Аи-95 стоил 44,54 руб., год назад – 40,12 руб. А владельцы АЗС уже грозят новым резким ростом цен. Чтобы подсластить автовладельцам пилюлю, а заодно покрепче привязать их к себе, сети заправок предлагают им экономить с помощью своих программ лояльности.
Не остаются в стороне и банки: они выпускают специальные платежные карты с кэшбэком (возврат на карту части потраченной суммы деньгами или бонусами) за автомобильные покупки и с дополнительными услугами для водителей.
Сетевые бонусы
Большинство крупных сетей автозаправок предлагают клиентам бонусные карты и программы лояльности. Они есть в том числе у «Газпром нефти» (программа «Нам по пути»), «Лукойла» («Клуб «Лукойл»), «Роснефти» («Семейная команда»), BP (BP Club), Shell (Clubsmart), «Татнефти» и ЕКА.
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