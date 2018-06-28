Банки перекраивают программы лояльности и условия платежных карт

Но эти изменения не всегда выгодны клиентам

YAY / ТАСС

Конкуренция между банками за клиента перетекает из сферы депозитов и кредитов в сегмент платежных карт, утверждают эксперты. Свидетельство тому – участившиеся изменения банками тарифов и программ лояльности по действующим картам, а также появление новых карточных продуктов.

Лидеры вступили в игру

На днях сразу два крупнейших госбанка – Сбербанк и ВТБ – объявили, что с 1 июля меняют условия по картам, в том числе действующим.

ВТБ сообщил, что снижает с 15 000 до 5000 руб. минимальную ежемесячную сумму покупок по «Мультикартам» (основной карточный продукт банка), при которой не взимается плата за их обслуживание. Ранее эти карты обслуживались бесплатно, также если клиент поддерживал остаток на счете не менее 15 000 руб. или переводил на нее зарплату. Теперь эти возможности отменены. Так что, в частности, зарплатные «Мультикарты», с которых снимают почти все деньги, становятся платными. Годовая комиссия за обслуживание карты, с которой потрачено на покупки менее 5000 руб., составит 2988 руб.

Для тех же, кто тратит на покупки более 5000 руб. в месяц, станут бесплатными любые платежи «Мультикартой» через систему «ВТБ-онлайн», а также переводы с карты на карту и снятие наличных в банкоматах любых банков России. Ранее за переводы с карты ВТБ на карты других банков через «ВТБ-онлайн» взималось 1,25% от суммы операции (минимум 50 руб.).

Одновременно ВТБ увеличивает процент на среднемесячный остаток на карточном счете клиента с 5 до 6% годовых (начисляется на остаток от 75 000 до 300 000 руб., ранее — до 100 000 руб.). На сумму сверх 300 000 руб. доход нулевой.

А вот изменений в бонусной программе для держателей этих карт ВТБ не произойдет, сообщила его пресс-служба.

Сбербанк, напротив, с июля обновляет только карточную бонусную программу. Система начисления усложняется. В частности, величина и вид бонуса привязываются к сумме ежемесячных покупок по карте, доле потраченных средств по сравнению со снятыми наличными – чем они выше, тем больше привилегий у держателя карты.

Кто еще менял условия карт

Ранее еще несколько банков на свой лад скорректировали бонусные программы для держателей карт. Например, с июня банк «Восточный» превратил рублевый кэшбэк (возврат части потраченных по карте средств) в бонусный для кредитных карт, а с июля будет начислять бонусы вместо денег и держателям дебетовых карт.

В мае Промсвязьбанк также изменил бонусную программу – в частности, отменил привязку количества начисляемых бонусов к ежемесячным тратам клиента и снял ограничение на сумму бонусов, которые клиент имеет право конвертировать в деньги теперь по курсу 1 к 1.

Банк «Уралсиб» предложил новую программу лояльности с начислением бонусных баллов за все покупки (1 балл за 50 руб.). Она позволяет, помимо прочего, обменивать накопленные баллы на рубли.

Еще около десятка банков в мае-июне предложили новые карточки с повышенными бонусами для отдельных категорий клиентов.

На карточном рынке обострилась конкуренция за клиента; в основном она сосредоточена как раз в программах лояльности и условиях обслуживания, заключает управляющий директор НРА Павел Самиев. С ним согласна старший аналитик Frank RG Анна Стогниенко: «Если раньше банки всюду рекламировали высокие ставки по депозитам и низкие по ипотеке, то сейчас мы наблюдаем соревнование кэшбэков и бонусов». Многие банки сейчас упрощают бонусные условия, добавляет она, – например, начисляют повышенные баллы за все покупки, а не в отдельных категориях, предоставляют больше вариантов, куда эти бонусы можно потратить.

Какие бонусы начисляют банки

Величина бонусов «за любые покупки» по картам у большинства банков варьируется от 1 до 2% от потраченной суммы. Райффайзенбанк, к примеру, начисляет по кредитной карте «#всесразу» 2%, по дебетовой – 1%, а РСХБ – 1,5%. Исключение – Сбербанк со ставкой 0,5% за любые покупки. Подробнее см. таблицу ниже.

Повышенные бонусы – 10–20% – держатели карт получают за покупки у партнеров банков (если они есть) или за приобретение определенных категорий товаров (5–10%).

ВТБ и Совкомбанк (карта «Халва») начисляют крупные бонусы в точках-партнерах, а в других магазинах предлагают стандартные 1–5%. «Русский стандарт» и Бинбанк предлагают выбрать категории покупок, в которых держателю карты будет доступен повышенный бонусный кэшбэк 5%.

«Иногда устанавливаются и дополнительные условия для получения повышенной ставки кэшбэка, например, наличие депозита в банке, совершение покупок на определенную сумму в месяц (чем больше траты, тем выше кэшбэк) или оплата комиссии за повышение ставки кэшбэка», – рассказывает директор по ключевым продуктам Visa Андрей Гордиенко.

Списываются бонусы также по-разному: ВТБ и Райффайзенбанк предлагают тратить их в специальном каталоге, «Ренессанс кредит» и Ситибанк – на покупки из отдельных категорий товаров, Бинбанк, «Восточный» и Промсвязьбанк – на любые покупки.

Где бонусы меняют на рубли

Многие банки (МКБ, «Хоум кредит», Бинбанк, Уралсиб) стали позволять клиентам конвертировать накопленные баллы в рубли и зачислять их на карточный счет – как правило, по курсу 1 к 1. Сбербанк планирует с октября предоставить такую возможность самым привилегированным участникам бонусной программы «Спасибо».

По данным «Русского стандарта», 88% держателей карт с бонусами RS Cashback предпочитают именно такой вариант утилизации бонусов.

Банки зачастую отказываются от кэшбэка в виде денег, потому что начислять бонусы выгоднее им самим, говорят эксперты и признают банкиры. «Например, клиент может забыть обменять часть бонусов на деньги, они могут сгореть. Наконец, банк может установить специальный курс конвертации бонусов на рубли», – объясняет Стогниенко. «Срок жизни» бонусов, как правило, составляет 1–3 года. Но бонусы «Ренессанс кредита» сгорают через полгода (подробнее см. таблицу).

Бонусы обладают определенными преимуществами перед деньгами, уверяет представитель банка «Восточный». Денежный кэшбэк обычно зачисляется на счет карты раз в месяц, а баллы по новой бонусной программе банка – не позднее чем через 5 дней после покупки, после чего их можно сразу конвертировать в рубли, утверждает он.

Но, как правило, ждать зачисления бонусов приходится дольше. Например, по картам Бинбанка и «Русского стандарта» оно происходит раз в месяц, а по картам Райффайзенбанка – через 30 дней после каждой операции.

Однако, по словам директора департамента развития «Бинбанк диджитал» Игоря Гайдаржи, большинство банков сегодня уже достигли потолка ставок кэшбэка и конкуренция переместилась на дополнительные услуги к картам. «Это скидки у партнеров банка, различные привилегии, льготы и бесплатные сервисы – например, сопутствующие путешествиям», – уточняет он.

О чем мечтают банкиры

Обновленные карточные программы практически всех банков преследуют единые цели – стимулировать клиентов как можно больше платить картами и снижать долю наличных операций, резюмирует Стогниенко. В ряде случаев, по ее словам, они также мотивируют клиентов активнее использовать дистанционные каналы обслуживания.

Сегодня одна из основных целей изменений в программах лояльности многих банков – вовлечь клиентов в использование других банковских продуктов помимо самих карт, считает гендиректор Центра программ лояльности – оператора «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев. По его словам, это рыночный тренд.