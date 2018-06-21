«Спасибо» от Сбербанка будут начислять и тратить по-новому

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Максим Стулов / Ведомости

С 1 июля Сбербанк меняет условия бонусной программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» для держателей карт, следует из новых правил программы, размещенных на ее сайте. Изменения коснутся всех действующих карт, кроме кобрендинговых – «Аэрофлот бонус» и «МТС», пояснила пресс-служба банка.

Система начисления бонусов «Спасибо» станет существенно сложнее. Клиенты с низкими оборотами по картам будут получать вознаграждение только за покупки у партнеров банка. Но активных держателей карт ждут повышенные бонусы от банка; им Сбербанк также предложит новые варианты применения бонусов «Спасибо». В частности, самые активные клиенты смогут конвертировать накопленные бонусы в рубли, следует из программы.

Сбербанк вводит четыре уровня привилегий для держателей карт: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо», «Больше, чем спасибо». Они отличаются как величиной начисляемых бонусов так и вариантами их использования. Для каждого уровня установлен свой набор условий (заданий), выполнение которых в течение трех месяцев позволяет перейти на этот уровень (раз в квартал). Невыполнение требований текущего уровня в течение хотя бы одного из трех месяцев в квартале отбрасывает клиента на более низкую ступень привилегий.

Как будут начисляться бонусы

Курс начисления бонусов останется прежним: 1 «Спасибо» = 1 руб. Держатели карт на уровне «Спасибо» будут получать бонусы только от партнеров банка (до 20% от суммы операции). Они лишаются традиционных 0,5% от суммы любых покупок, которые получают сейчас от банка.

На уровне «Большое спасибо» к партнерским бонусам добавятся 0,5% от суммы любой покупки от банка. По сути, это те же условия, что действуют сейчас для большинства карт Сбербанка.