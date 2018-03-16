Как банки расплачиваются с держателями пластиковых карт

Карт с компенсацией расходов за покупки становится все больше. Но выбрать лучшую все труднее

Статья опубликована в № 4527 от 16.03.2018 под заголовком: Кому вернут деньги на карту

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Банки всячески провоцируют клиентов больше тратить по картам Андрей Гордеев / Ведомости

Количество и разнообразие программ лояльности для держателей банковских карт растет год от года. Но наибольшим спросом со стороны клиентов неизменно пользуются карты с функцией кэшбэк, когда какой-то процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет – живыми деньгами либо баллами, которые можно конвертировать в рубли и тратить где угодно.

Согласно исследованию, проведенному в 2017 г. по заказу Visa, 38% держателей карт назвали кэшбэк наиболее привлекательным и значимым бонусом при оформлении карты, напоминает директор по ключевым продуктам Visa Андрей Гордиенко.

Получая назад на карту часть потраченных средств, клиенты охотнее тратят деньги именно с этой карты, утверждают банкиры. По словам директора департамента продуктов и банковских технологий «Росгосстрах банка» Олега Галеева, число операций клиентов по картам даже с самой простой системой лояльности увеличивается в разы.

Банки провоцируют клиентов больше тратить, чтобы получать больше комиссий за транзакции (интерчейндж: банк, обслуживающий торговую точку, платит ее банку, выпустившему карту, по тарифам платежной системы). Частью этих комиссий они делятся с держателями карт.

Карты с кэшбэком теперь есть у большинства крупных банков. По подсчетам главного эксперта Frank RG Дмитрия Тарасова, доля программ с кэшбэком в той или иной форме превышает 2/3 от всех бонусных программ, представленных на рынке.

Лучше деньгами

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