Операции по пластиковым картам в июле увеличились на 16% – JCC

Объем транзакций по пластиковым картам на Кипре в июле достиг 250,4 млн евро, сообщает Cyprus Business Mail со ссылкой на данные JCC Payment Systems. Это на 16% больше, чем в июле прошлого года. При этом за первые семь месяцев 2017 г. объем транзакций вырос на 13% в годовом выражении до более чем 1,5 млрд евро.

Держатели кипрских карт в июле совершили покупки и другие операции на 138,2 млн евро, а иностранных карт — на 107,9 млн евро. Кроме того, на турецкой части острова держатели местных карт совершили операции на 844 300 евро, а турецких карт — на 2,2 млн евро.