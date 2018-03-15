Сколько Сбербанк тратит на бонусы «Спасибо»

Банк запланировал расходы на программу лояльности в 22 млрд руб. – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

Статья опубликована в № 4526 от 15.03.2018 под заголовком: 22 миллиарда рублей за «Спасибо»

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Президент Сбербанка Герман Греф благодарит клиентов Донат Сорокин / ТАСС

Сбербанк в 2018 г. намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Речь идет о программе лояльности «Спасибо от Сбербанка».

Расходы госбанка на нее в этом году предполагаются в 1,7 раза больше, чем в прошлом, когда эти траты составили 13,3 млрд руб. Рост связан с увеличением выпуска карт и обновлением линейки карт с повышенными бонусами, объясняет представитель Сбербанка.

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