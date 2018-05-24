Сбербанк впервые выпустил карты с большими бонусами «Спасибо» на спортивные товары

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Карты с повышенными бонусам выдаются только до 31 июля 2018 г. Максим Стулов / Ведомости

К чемпионату мира по футболу Сбербанк начал выпуск кредитных карт Visa с начислением повышенных бонусов за покупки по отдельным категориям товаров. Информация о картах размещена на сайте банка.

Банк будет возвращать бонусами «Спасибо» 20% при оплате новыми картами в спортивных магазинах, 5% в кафе и ресторанах, 0,5% за остальные расходы. Ежемесячный лимит возврата в категории «спорт» – 3000 бонусов, «кафе и рестораны» – 2000. Однако повышенные бонусы банк обещает начислять лишь до конца текущего года. В дальнейшем «Спасибо» будут начисляться стандартно – 0,5%.

Новые карты выпускаются в трех вариантах: Momentum, Classic или Gold. В дизайне карт Momentum и Classic использована символика чемпионата – футболист «Забивака».