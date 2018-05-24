Сбербанк впервые выпустил карты с большими бонусами «Спасибо» на спортивные товары
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К чемпионату мира по футболу Сбербанк начал выпуск кредитных карт Visa с начислением повышенных бонусов за покупки по отдельным категориям товаров. Информация о картах размещена на сайте банка.
Банк будет возвращать бонусами «Спасибо» 20% при оплате новыми картами в спортивных магазинах, 5% в кафе и ресторанах, 0,5% за остальные расходы. Ежемесячный лимит возврата в категории «спорт» – 3000 бонусов, «кафе и рестораны» – 2000. Однако повышенные бонусы банк обещает начислять лишь до конца текущего года. В дальнейшем «Спасибо» будут начисляться стандартно – 0,5%.
Новые карты выпускаются в трех вариантах: Momentum, Classic или Gold. В дизайне карт Momentum и Classic использована символика чемпионата – футболист «Забивака».
Максимальный кредитный лимит во всех трех случаях – 600 000 руб., беспроцентный период кредитования (grace-period) – до 50 дней, срок действия – 3 года.
Кредитная ставка за пределами grace-period для предодобренных карт – 23,9% годовых, остальных – 27,9%. Для тех, кто пропустит обязательные платежи, неустойка составит 36% годовых от суммы просроченного основного долга в обоих случаях.
Предодобренные карты обслуживаются весь срок бесплатно. Для обычных в Сбербанке бесплатен первый год обслуживания.
Карты с повышенными бонусам выдаются только до 31 июля 2018 г.
Сбербанк впервые назначает такой высокий бонус для покупок отдельной категории товаров, подчеркнула пресс-служба банка.
Специалисты по программам лояльности банков нередко критикуют Сбербанк за не самую современную бонусную программу, в частности за низкий стандартный 0,5% cash-back бонусами.
Среди удачных опций базовой программы «Спасибо» главный эксперт Frank RG Дмитрий Тарасов отмечал начисление бонусов «день в день». Однако начисление повышенных бонусов по «спортивным» кредиткам Сбербанка будет производится в течение 40 дней с момента операции, следует из информации, размещенной на сайт Сбербанка.
Всего Сбербанк собирается начислить держателям этих карт 86,2 млн бонусов. 1 бонус «Спасибо» равен 1 рублю.