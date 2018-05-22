«Спасибо от Сбербанка» ждут перемены

«Спасибо» тратятся у партнеров банка Максим Стулов / Ведомости

В мае генеральным директором АО «Центр программ лояльности» – оператора программы «Спасибо от Сбербанка» – назначен Андрей Писарев, сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка. До этого Писарев занимал пост управляющего директора розничного блока Сбербанка и отвечал за развитие торгового эквайринга.

Предыдущий гендиректор Центра Михаил Коломиец покинул банк. Причины его отставки Сбербанк не комментирует.

«Спасибо от Сбербанка» на фоне программ лояльности других банков выглядит не очень современной, отмечает ведущий аналитик Markswebb (занимается мониторингом дистанционных банковских услуг) Олег Сим: «Спасибо» долгое время живет без существенных изменений, за это время в других банках появились более выгодные и интересные программы». Ее участники получают с любой покупки лишь 0,5% cash-back бонусами (кроме расходов у отдельных партнеров банка с повышенными бонусами). У большинства банков базовая ставка cash-back на любые покупки 1% (в том числе у «Тинькофф банка», «ФК Открытие», «Хоум кредита»), плюс повышенные начисления по определенным категориям товаров, говорит Сим. По его данным, у программы Сбербанка нет категорий покупок с повышенными бонусами, которые может выбрать клиент, бонусы нельзя конвертировать в живые деньги.

«Спасибо» тратятся у партнеров банка. Правда, в феврале Сбербанк также предложил клиентам оплачивать бонусами его собственную услугу – пакет «Сбербанк премьер».

Среди удачных опций программы «Спасибо» главный эксперт Frank RG Дмитрий Тарасов отмечает начисление бонусов день в день (а не в фиксированный день по завершении месяца, как у большинства банков), длительный срок «хранения» бонусов.

По его словам, обычно банки предлагают больший процент с покупки, зато хитрят с условиями: например, устанавливают минимальную сумму покупки или минимум трат в месяц. Для тех, кто не хочет разбираться в таких запутанных условиях, «Спасибо» - самый удобный вариант, считает он.

Клиенты Сбербанка, участвующие в программе «Спасибо», в соцсетях и в отзывах также жалуются на малое число магазинов-партнеров, очень маленький процент начислений, в результате чего бонусы долго копятся.

Ключевыми задачами Писарева в новой должности, по словам представителя пресс-службы Сбербанка, станут развитие программы «Спасибо» и «выстраивание глубоких и доверительных отношений с клиентами и партнерами».

На 2018 г. Сбербанк запланировал потратить на программу лояльности 22 млрд руб. – в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

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