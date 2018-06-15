Карты для путешественников зачастую только кажутся очень выгодными

Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Карты ближе к отпускам

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Разрабатывая новые карты, банки ориентируются прежде всего на обеспеченных клиентов, признают банкиры Максим Стулов / Ведомости

К лету одни банки обновляют условия действующих туристических карт, другие предлагают новые. В основе такого продукта лежит обычная дебетовая или кредитная карта со стандартным для банка кредитным лимитом 300 000–1,5 млн руб. в зависимости от категории карты, кредитной ставкой 20–30% годовых и, как правило, грейс-периодом в 50–60 дней. Но карты для туристов отличаются от обычных специальными бонусами и полезными в поездке услугами.

В этом году новые туристические карты появились, в частности, у «Русского стандарта» (кредитная Travel Platinum и Travel Black), Альфа-банка (кредитная и дебетовая AlfaTravel), банка «Санкт-Петербург» (дебетовые Travel и Travel Premium). Премиальную версию карты путешественника выпустил «Тинькофф банк» – кредитку All Airlines Black Edition. А Совкомбанк с июля запустит беспроцентную рассрочку по карте «Халва» на товары по всему миру, пообещал главный управляющий директор банка Андрей Спиваков.

В течение полутора месяцев (до 14 мая) туристическую кредитку тестировал и Сбербанк. По словам его представителя, оборот по картам для путешествий оказался на 20% выше по сравнению с картами аналогичного уровня без специального предложения. Банк продолжает наблюдение за портфелем этих карт, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе продукта, сообщила его пресс-служба.

Банкиры утверждают, что туристические карты пользуются спросом. К примеру, каждая третья выпускаемая сейчас Бинбанком премиальная карта – это туристическая карта, подключенная к программе лояльности аэропорта «Шереметьево» SVO Club, сообщил директор департамента развития блока банковских карт Бинбанка Игорь Гайдаржи.

Клиентов все больше интересуют универсальные карты для туристов, рассказывают директор по розничному бизнесу банка «Восточный» Алексей Крейтор и директор департамента продуктов и банковских технологий «Росгосстрах банка» Олег Галеев. «Они позволяют накапливать и тратить бонусные баллы и мили не только летая любыми авиакомпаниями, но и пользуясь другими услугами – например, бронированием отелей или арендой автомобиля», – отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

Разрабатывая новые карты, банки ориентируются прежде всего на обеспеченных клиентов, признают банкиры. «Они, как правило, совершают больше транзакций на более крупные суммы, в том числе за пределами России», – объясняет вице-президент «Тинькофф банка» Данил Анисимов. Получив карту путешествий, клиенты в дальнейшем начнут пользоваться и другими услугами банка, надеется он.

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